Fire politibetjenter sparket etter at mann døde i USA

Fire betjenter i Minneapolis har fått sparken etter en video som viser en politimann sittende på nakken til en mann som ligger nede. Mandag kveld døde mannen.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg får ikke puste, sier mannen gjentagende ganger i en video publisert i flere amerikanske medier tirsdag.

I videoen ser man en afroamerikansk mann liggende på bakken i byen Minneapolis med en politimann over seg. Politimannen presser kneet mot nakken til mannen, som stønner og bønnfaller politimannen.

– Vær så snill! roper han igjen og igjen, mens vitner ber betjenten løsne grepet.

Mannen, som er identifisert som George Floyd, en mann i 40-årene, døde mandag kveld lokal tid.

Borgmester Jacob Frey i Minneapolis sier nå at fire betjenter «involvert i dødsfallet til George Floyd har fått sparken», melder Washington Post.

– Å være svart i USA burde ikke være en dødsdom, sa Frey på en pressekonferanse tirsdag, gjengitt av den amerikanske avisen.

– I fem minutter så vi en hvit betjent presse kneet sitt i nakken på en svart mann. Fem minutter. Når man hører noen be om hjelp, skal man vanligvis hjelpe. Denne politibetjenten feilet i den mest grunnleggende menneskelige forstand, sa Frey.











«BLACK LIVES MATTER»: Flere innbyggere i Minneapolis har lagt blomster ved et minnesmerke for George Floyd. Andre dukket opp med plakater med slagordet «Black Lives Matter».

Dødsårsak er ukjent

Det er ennå uklart hva som er årsaken til at George Floyd døde. I en uttalelse fra politidepartementet i Minneapolis står det at Floyd døde av et «medisinsk tilfelle».

Politiet skriver i uttalelsen at de rykket ut på en melding om et svindelforsøk av en mann som virket å være beruset.

To betjenter fant mannen sittende i sin bil. Han ble beordret å tre ut av bilen, noe han gjorde, men skal deretter ha vist motstand og politiet satte ham i håndjern.

De skriver videre at mannen virket å trenge medisinsk hjelp, og betjentene ringte til en ambulanse. Ambulansen fraktet deretter mannen til sykehuset hvor han kort tid etter døde.

Politiet skriver at ingen våpen ble brukt på i løpet av hendelsen.

FBI og statlige myndigheter har nå igangsatt etterforskning av saken, skriver Washington Post.

– Vi vil søke rettferdighet

Advokat for borgerrettigheter Benjamin Crump representerer familien til Floyd og fordømmer handlingen, skriver NBC News.

– Denne voldelige, overdrevne og inhumane bruken av makt kostet livet til en mann som ble arrestert av politiet, avhørt om mistanker om noe ikke-voldelig, sier Crump og legger til:

– Vi vil søke rettferdighet for familien til George Floyd, ettersom vi krever svar fra politidepartementet i Minneapolis.

Ordfører Melvin Carter i nabobyen Saint Paul reagerer også sterkt på Twitter og skriver at «dette må ta slutt nå»:

– Videoen av en Minneapolis-betjent som dreper en forsvarsløs mann i håndjern er en av de mest avskyelige og hjerteskjærende jeg har sett. Betjenten som står ved siden av er like ansvarlig som sin partner; begge må stilles til ansvar.

En rekke skyteepisoder i USA der politiet har drept afroamerikanere, har utløst masseprotester over hele landet mot politiets maktbruk mot ubevæpnede, svarte mennesker og ført til dannelsen av aktivistbevegelser som Black Lives Matter.

Den aktuelle hendelsen i Minneapolis har blitt sammenlignet med dødsfallet til Eric Garner i 2014.

«Jeg får ikke puste», skal de siste ordene til Garner ha vært på et fortau i Staten Island 17. juli 2014, da en politimann trolig tok et dødelig halsgrep på Garner i et forsøk på å legge ham i håndjern for ulovlig sigarettsalg.

Publisert: 26.05.20 kl. 22:57 Oppdatert: 26.05.20 kl. 23:54

