GIR FULL STØTTE: Boris Johnson gir støtte til sin rådgiver. Foto: PA Video / PA Wire

Johnson gir full støtte til hardt presset rådgiver

Statsminister Boris Johnson gir full støtte til Dominic Cummings. Han avviser krav om at hans politiske rådgiver må sparkes, etter at det er avdekket at han reiste 40 mil med sitt barn etter å ha fått påvist coronasmitte i mars.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg mener han fulgte instinktene til enhver far og forelder, sier Boris Johnson under søndagens pressebriefing da han forsvarte Cummings.

Det har blitt en het debatt rundt den politiske rådgiveren Cummings etter at det ble kjent at han reiste ut av sin egen hjemmeregion, etter at «lockdown» var innført. Det har blitt ropt om at Cummings må gå, noe derimot regjeringen har avvist.

les også Opposisjonen ber om forklaring etter at Boris Johnson-rådgiver skal ha brutt regjeringens coronaregler

Johnson mener søndag, under pressemøtet som pågår fortsatt, at Cummings har opptrådt lovlig, ansvarsfullt og med integritet. Samtidig påpeker pressen at han har brutt flere av restriksjonene under corona-krisen.

–Jeg forstår helt og fullt hvorfor han gjorde dette, sier Johnson på spørsmål fra pressen og påpeker at han har hatt en lang prat med Cummings om denne saken søndag før han møtte pressen.

Cummings reise til Durham i slutten av mars, er forklart med at den politiske rådgiveren ville sørge for at sønnen ble godt ivaretatt. Han dro til Durham slik at familiemedlemmer kunne hjelpe til med å passe sønnen.

På dette tidspunktet hadde Cummings fått påvist koronasmitte, og kona hadde allerede symptomer på covid-19.

– Så langt jeg ser har han holdt seg innenfor reglene, sier Johnson blant annet da han fikk spørsmål om hvorfor han sier at Cummings handlet på instinkt, men ikke holdt seg til reglene folk har mått forholde seg til under «lockdown». Han påpekte at retningslinjene under corona-krisen har gjort det klart at spesielle behov for barn må tas med i vurderingen og at det i dette tilfellet var en helt spesiell situasjon med to foreldre med corona-smitte.

– Jeg tror de fleste folk vil forstå det han gjorde og han gjorde dette for å stoppe spredning av viruset, sier Johnson.

HARDT PRESSET: Dominic Cummings Foto: SIMON DAWSON / X06555

Regjeringen har også gitt støtte til rådgiveren i denne saken, som nå preger britisk media. Johnson fikk en rekke kritiske spørsmål om hans omtale av Cummings og hvorfor det var greit at den politiske rådgiveren gjennomførte denne reisen under «lockdown». Det ble også vist til eksempler der folk har holdt seg hjemme under lignende omstendigheter.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 24.05.20 kl. 18:25 Oppdatert: 24.05.20 kl. 18:36

Fra andre aviser