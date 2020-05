POLITIRAID: Inne i et boligbygg i Clark Freeport fant politiet syv sykesenger og én pasient.

Filippinsk politi slo til mot ulovlig coronasykehus

Et bolighus skal i alle hemmelighet ha blitt gjort om til et coronasykehus for kinesiske gjestearbeidere i nettkasinobransjen.

Det opplyser filippinsk politi, som slo til mot det ulovlige sykehuset denne uken.

I et stort rom ved siden av et svømmebasseng i villaen, fant de syv sykesenger og et apotek. I søppelet fant de det de tror er 200 brukte hurtigtester for coronaviruset og flere sprøyter.

To personer ble pågrepet, og én pasient ble flyttet over til et offentlig sykehus.

– De har praktisert medisin og utskrevet resepter uten lisens. Kinesiske pasienter som har blitt fraktet dit kan fortsatt gå rundt i offentligheten og smitte folk, sier Rhoderick Armamento i det filippinske politiet til nyhetsbyrået AP.

Politiet mistenker at sykehuset har vært i drift i rundt tre måneder, og at pasientene er ulovlige gjestearbeider fra Kina.

Det ulovlige sykehuset ligger nemlig i Clark Freeport and Special Economic Zone, en tidligere amerikansk militærbase i provinsen Pampanga. Her jobber en stor andel kinesiske innbyggere for nettkasinoer som retter seg mot kinesiske kunder, sier Armamento.

Frykten for å bli pågrepet, kan ha gjort at syke arbeidere ikke tør å oppsøke offentlige sykehus, mener politiet.

Lederen for den nasjonale innsatsgruppen som håndterer karantenerestriksjoner i landet, sier til AP at ulovlige sykehus som dette kan sette pasientene i fare fordi de ikke følger myndighetenes reguleringer og standarder.

Filippinene har natt til torsdag over 13.200 bekreftede smittetilfeller og 842 dødsfall, viser VGs oversikt:

