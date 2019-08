ANTATT GJERNINGSPERSON: Bildet er fra en video filmet av et vitne, og viser trolig gjerningspersonen. Foto: SVT Skåne

En mann pågrepet i forbindelse med drap i Malmö

Opplysninger den svenske avisen Aftonbladet sitter på tilsier at politiet jobber utifra to forklaringer på hvorfor en kvinne ble skutt på åpen gate i Malmö mandag.

Det var mandag formiddag at en kvinne med en baby på armen ble skutt på åpen gate i Malmö. Ifølge Aftonbladet var kvinnen på tur med spedbarnet sitt og faren til barnet.

– Det er helt tydelig at kvinnen var målet, sier en kilde til Aftonbladet.

Mandag kveld skriver SVT at en mann ble tatt i forbindelse med drapet i ettermiddag. Han er imidlertid ikke siktet.

Mannen er ifølge kanalen mistenkt for å være delaktig i drapet, og har blitt avhørt i løpet av kvelden.

– Jeg kan ikke si om han er mistenkt for selve mordet, eller om han er innblandet på noen annen måte sier Malmö-politiets Mattias Sigfridsson til kanalen.

Ifølge politiet kan det bli aktuelt å anholde mannen i løpet av kvelden.

To teorier

Avisen skriver videre at politiet jobber med to teorier som kan forklare hvorfor kvinnen var et mål.

Den ene teorien er at det har en sammenheng med den kriminelle bakgrunnen til barnets far, men at kvinnen likevel var målet.

Den andre teorien er at kvinnen ble drept som følge av at hun vitnet i en kjent rettssak om et drap og drapsforsøk i Malmö året før. I forbindelse med saken skal flere personer ha blitt truet, og politiet etterforsker derfor om det kan være en sammenheng, selv om kvinnens forklaring ikke skal ha vært sentral i saken.

Ifølge Expressen var saken kvinnen vitnet i en sak fra 2016, der en person ble drept og tre andre skadet da flere væpnede menn begynte å skyte mot en bil. 22 år gamle Isac Drivhall Welin ble tiltalt for drapet, og ble dømt til elleve års fengsel i dag.

Kvinnen, som skal ha jobbet som lege, vitnet i saken fordi hun var en del av omsorgsteamet som tok imot minst en av de skadede, skriver avisen.

SPOR: Politiet gjennomfører undersøkelser på en bil som ble funnet brennende i Malmö kort tid etter skyteepisoden. Foto: TT NEWS AGENCY

Må avklare

Etter drapet skal gjerningspersonen ha flyktet i en Mercedes, som senere ble funnet brennende. Politiet har foretatt undersøkelser på bilen.

Om de forskjellige motivene i etterforskningen, sier politiets talsmann Nils Norling følgende til Aftonbladet:

– Først og fremst må vi nå avklare nøyaktig hva som har skjedd på dette stedet og hvorfor denne kvinnen i 30-årene er blitt drept. Ved siden av undersøker vi også om det er noen potensiell trussel mot denne kvinnen eller menneskene i hennes nærhet.

Publisert: 26.08.19 kl. 17:31 Oppdatert: 26.08.19 kl. 21:41

