ANTATT GJERNINGSPERSON: Bildet er fra en video filmet av et vitne, og viser trolig gjerningspersonen. Foto: SVT Skåne

Aftonbladet: Drept kvinne var vitne i drapssak

Opplysninger den svenske avisen Aftonbladet sitter på tilsier at politiet jobber utifra to forklaringer på hvorfor en kvinne ble skutt på åpen gate i Malmö mandag.

Det var mandag formiddag at en kvinne med en baby på armen ble skutt på åpen gate i Malmö. Ifølge Aftonbladet var kvinnen på tur med spedbarnet sitt og faren til barnet.

Flere svenske medier skrev tidligere at politiet jobbet utifra en teori om at gjerningspersonen egentlig var ute etter å drepe barnets far, angivelig en kjent kriminell, men Aftonbladet melder nå at dette ikke er tilfellet.

– Det er helt tydelig at kvinnen er målet, sier en kilde til avisen.

To teorier

Avisen skriver videre at politiet jobber med to teorier som kan forklare hvorfor kvinnen var et mål.

Den ene teorien er at det har en sammenheng med den kriminelle bakgrunnen til barnets far, men at kvinnen likevel var målet.

Den andre teorien er at kvinnen ble drept som følge av at hun vitnet i en kjent rettssak om et drapsforsøk i Malmö året før. I forbindelse med saken skal flere personer ha blitt truet, og politiet etterforsker derfor om det kan være en sammenheng, selv om kvinnens forklaring ikke skal ha vært sentral i saken.

SPOR: Politiet gjennomfører undersøkelser på en bil som ble funnet brennende i Malmö kort tid etter skyteepisoden. Foto: TT NEWS AGENCY

Ingen pågrepet

Etter drapet skal gjerningspersonen ha flyktet i en Mercedes, som senere ble funnet brennende. Politiet har foretatt undersøkelser på bilen.

Mandag ettermiddag er ingen personer pågrepet i forbindelse med hendelsen.

Om de forskjellige motivene i etterforskningen, sier politiets talsmann Nils Norling følgende til Aftonbladet:

– Først og fremst må vi nå avklare nøyaktig hva som har skjedd på dette stedet og hvorfor denne kvinnen i 30-årene er blitt myrdet. Ved siden av undersøker vi også om det er noen potensiell trussel mot denne kvinnen eller menneskene i hennes nærhet.

Publisert: 26.08.19 kl. 17:31

