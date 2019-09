Sender flere tonn med mat til britene hver dag: Overbevist om matmangel

ROTTERDAM (VG) Tenk på dette neste gang du spiser hotellfrokost i London: Tomaten på tallerkenen ble plukket i Nederland eller Belgia for under ett døgn siden.

– Du vet, britene sier ingenting. Alt som kommer ut kan påvirke forhandlingene med EU, sier Pim Leenheer. For oss er det frustrerende. Vi får ingenting på papir, og da har det ingen verdi.

25-åringen er salgssjef hos Daily Fresh Logistics i Rotterdam. Som navnet tilsier sender de fersk frukt og grønnsaker til britene hver dag.

OVERBEVIST: Pim Leenheer er overbevist om at mathyllene blir tomme i Storbritannia om det blir no deal. Foto: Helge Mikalsen

VG blir vist rundt på lageret ved havnen. Det er 12 grader og traller kjører rundt og flytter på paller med tomater, løk, agurk, paprika, bananer og mango.

Tomatens reise

Pim Leenheer trekker ut en kasse tomater og forklarer bærets reise fra plante i Nederland til tallerken i England:

Grytidlig fra 07.00 til 11.00 blir de høstet i Nederland og Belgia.

Klokken 12.00 er de på kjølelageret i Rotterdam.

Klokken 13.00 er tomatene i en lastebil på en ferge over Den engelske kanal.

Klokken 21.00 er de fremme hos britene.

På natten, mest de fleste koser puta, blir den solgt til grossister og kjøpmenn.

Neste morgen er tomatene på tallerkenen på hotellet og i matbutikken.

– Det er fascinerende at det tar så kort tid kort - så raskt har det aldri gått, sier Leenheer.

I taket over ham henger skilt av britiske byer. Sheffield, Middlesbrough, Nottingham, London, Southampton. Det er for å vite hvilken lastebil som skal ta med seg hva.

120 lastebiler kjører til mellom 15 og 18 forskjellige steder i Storbritannia hver dag.

Dette er no deal - eller hard brexit

– Blir det no deal tar vi høyde for strengere regler. Vi vet hva som skjer i EU og på vår side, men ikke hvilke regler som vil gjelde hos britene, sier Leenheer.

En no deal brexit betyr at Storbritannia forlater EU umiddelbart 31. oktober 2019, og avtaler om hvordan Storbritannia og EU skal drive handel må skrives på nytt.

– Hva tror du om matmangel hos britene?

– Jeg er overbevist om at mathyllene blir tomme. Uansett hvor godt forberedt en er vil tiden det tar for oss å levere gå opp, i alle fall de første to ukene etter no deal. Alternativet er å fylle lagrene i Storbritannia, men ikke alle varer kan lagres lenge, og vi lever av å levere ferskvarer.

Britiske myndigheter bekrefter: Matmangelen kommer

Operation Yellowhammer er statsminister Boris Johnsons slagplan for å forberede seg på det verste: følgene av no deal. Dokumentet beskriver i verste fall forsinkelser på opptil tre måneder for å krysse Den engelske kanal, en betydelig økning i strømprisene og dårligere tilgang til medisiner og mat.

Pim Leenheer forteller at Daily Fresh Logistics har planlagt brexit i tre år – det har kostet mye tid og penger å snakke med toll, grensekontrollen og mellommenn som ordner papirene til kunder.

FORBEREDT: Selskapet Pim Leemheer jobber i har planlagt brexit helt siden folkeavstemningen i 2016. Foto: Helge Mikalsen

– Jeg snakket med en britisk kunde i går. Britene har fått feil informasjon lenge, men nå virker de mer forberedt. De har ikke visst hvilke varer som kommer fra EU og hva de dyrker selv.

Hundrevis ansatt i tollen

Nederlandske myndigheter har ansatt hundrevis av tollbetjenter på sin side for å håndtere alt det ukjente som kan dukke opp etter brexit.

På den andre siden av Den engelske kanal er statsminister Boris Johnson på besøk på en av havnene.

– Vi håper vi har en avtale med våre europeiske venner rundt 17 eller 18. oktober, men vi er også klare for no deal. (...) enten det er flytransport, medisiner, eller jordbruk, sier han.

