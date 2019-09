Foto: Evan Vucci / AP

Trump beskylder Demokrat-topp for løgn

Leder for etterforskningskomiteen i Representantens hus, Adam Schiff, har løyet for Kongressen, mener Donald Trump. Presidenten ber Schiff om å gå av.

– Adam Schiff har lest usant for Kongressen, med millioner av mennesker som tilskuere, en versjon av min samtale med presidenten i Ukraina som ikke finnes. Det var meningen at han skulle lese den eksakte transkriberte versjonen av samtalen, men han har endret fullstendig på ordene for å få det til å høre forferdelig ut, og for å få meg til å høres skyldig ut, skriver Trump på Twitter.

Onsdag fikk etterretningskomiteene i Representantenes hus og Senatet se det omtalte varselet om Trumps samtale med Ukrainas president.

– Han var desperat, og han ble tatt. Adam Schiff har løyet til Kongressen og forsøkt å lure det amerikanske folket. Han har gjort dette i to år. Jeg ber han derfor om å trekke seg fra Kongressen, fortsetter han.

Schiff har selv gått hardt ut mot presidentens uttalelser etter at varselet ble offentliggjort. Da Trump omtalte varseleren som en «spion», var det i realiteten en oppfordring til vold, mente demokraten.

– Denne typen oppfordring til vold vil avskrekke andre vitner når de står frem. Og det er det som er meningen, å true vitnene, sa Schiff ifølge LA Times.

