INGEN TILTALE: Statsadvokat Aramis Ayala sa under en pressekonferanse mandag at de to barna slippes fri.

USA: Politimann fikk sparken etter å ha pågrepet to seksåringer

En politimann som jobbet på en skole i Florida pågrep torsdag to elever i to ulike hendelser. – Disse barna vil ikke bli rettsforfulgt, sier delstatens statsavokat.

Politimannen har nå fått sparken, og det vil ikke bli tatt ut tiltale mot seksåringene – som ble pågrepet under to ulike hendelser ved skolen torsdag i forrige uke.

– Jeg kan bare forestille meg hvor traumatisk dette må ha vært for de involverte, sa politisjef Orlando Rolón under en pressekonferanse mandag kveld lokal tid, og la til at pågripelsene gjorde ham «uvel».

– På vegne av meg selv og politikontoret ber jeg om unnskyldning til barna og familiene deres, sa politisjefen.

Hendelsen etterforskes nå internt i politiet, skriver NBC, og politisjefen sier at pågripelser av barn under tolv år må godkjennes på forhånd – noe som ikke var gjort i dette tilfellet.

Bestemoren: Satt i håndjern

En av de to barnas bestemor sier til lokale WKMG at barnebarnet hennes ble satt i håndjern og kjørt til politistasjonen, hvor politiet skal ha registrert fingeravtrykket hennes og tatt et «mugshot».

Hun sier at hun fikk beskjed om at bakgrunnen for pågripelsen var at barnebarnet hadde slått seg vrang og sparket til noen.

– Jeg sa: «Hva mener du med at hun er arrestert»? sier bestemoren til kanalen.

Statsadvokat Aramis Ayala har ikke verifisert dette hendelsesforløpet, men sa tidligere mandag at saken ikke vil få noen rettslige konsekvenser for de to barna som ble pågrepet.

– Jeg nekter å ta del i direktelinjen fra skole til fengsel. Rettsprosessen avsluttes her i dag. Disse barna vil ikke bli rettsforfulgt, sier hun ifølge avisen Orlando Sentinel.

Jobbet på skolen

Jusprofessor Katherine Puzone driver et senter som bistår barn som rettsforfølges i området Orange County, og sier til avisen at hun ikke har sett noen så unge barn bli arrestert på minst ti år.

– Jeg lurer på hva som skjedde på den skolen som gjorde at de i det hele tatt lot politiet involvere seg i en sak som gjelder en seksåring, sier hun.

Politimannen jobbet på den aktuelle skolen. Etter skytingen ved skolen Stoneman Douglas High School i Parkland i Florida i februar 2018, der 17 personer ble drept, økte politiets nærvær på skoler i delstaten, skriver flere medier. Ifølge Washington Post hadde rundt 45 prosent av alle offentlige skoler i USA politinærvær i skoleåret 2017–2018.

Skolen har foreløpig ikke kommentert saken.

Publisert: 24.09.19 kl. 04:17







