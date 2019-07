DØDE: Kim André Nielsen (34) og sønnen Benjamin (7) omkom i en togulykke i Danmark lørdag. Foto: Steinberg Idrettsforening

Jobbet i Posten hele sitt voksne liv: – Kim betydde mye for veldig mange

I 19 år jobbet Kim André Nielsen (34) i Posten-konsernet. Nå er kollegene i sorg.

Lørdag døde Kim André Nielsen (34) og sønnen Benjamin (7) i en togulykke i Danmark.

Allerede som 16-åring startet han som logistikkmedarbeider hos Nor Cargo Drammen, som senere ble kjøpt opp av Posten-konsernet. Etter dette har Nielsen hatt flere ulike stillinger før han ble avdelingsdirektør for analyse og CRM i konsernets divisjon E-handel og Logistikk.

– Det var med sjokk og stor sorg vi mottok beskjeden om at vår kjære kollega Kim var omkommet i en forferdelig bilulykke i Danmark sammen med sin sønn, Benjamin, skriver Posten i sitt minneord.

– Et enormt tap

Kollegene beskriver Nielsen som snill, ydmyk og som en dyktig kollega og leder.

– Kim betydde mye for veldig mange. Han var et godt medmenneske og en leder som brydde seg om menneskene rundt seg.

– Hans bortgang er et enormt tap for alle som sto rundt han. Ulykken i Danmark var ufattelig tragisk og vi føler dyp sorg over Kims bortgang. Våre tanker går til Kims familie og spesielt hans kone Marthe og datter Julie.

Konen og datteren kom fra ulykken med lettere skader.

Dansk politi og den danske Havarikommisjonen etterforsker ulykken.

«Ord er fattige»

Familien delte tirsdag et minneord gjennom NRK.

«Lørdag 06. juli ble Kim Andre og Benjamin brutalt revet fra oss, 34 og 7 år gamle, dagen før Kim og Marthes bryllupsdag og bare dager før Benjamin sin 8-års dag.

Ord er fattige, og intet er mer meningsløst enn dette. Tilbake står Marthe og Julie, foreldre, søster og øvrig familie igjen og forsøker å finne ut hvordan i verden man går videre herfra.

Kjære Kim og Benjamin, høyt var dere elsket og høyt blir dere savnet. Dere vil for alltid ha en helt spesiell plass i våre hjerter. La oss slå en ring rundt Marthe og Julie og gi dem all den kjærlighet og støtte vi kan», heter det blant annet i familiens minneord.

