Hongkong-leder Carrie Lam fordømmer voldsbruk: 13 politifolk til sykehus

På en pressekonferanse natt til tirsdag lokal tid sa Hongkong-leder Carrie Lam at hun håper samfunnet vil stille seg bak fordømmelsen av voldelige protester.

Mandag kveld og natt til tirsdag lokal tid opplevde Hongkong noen av sine mest voldelige og kaotiske protester i moderne tid, ifølge South China Morning Post.

Flere titusener demonstranter deltok i en fredelig marsj som markerte 22-årsjubileet siden Hongkong ble gitt tilbake til Kina. Noen hundre av disse brøt ut og gikk til angrep på parlamentsbygningen, som de klarte å ta seg inn i i 21-tiden lokal tid. De skal ha revet ned portretter, tagget lokalene og hengt opp bannere med slagord.

Aksjonistenevar ifølge Reuters en gruppe bestående av hovedsakelig studenter ikledd hjelmer og masker.

Politiet samlet seg på utsiden av bygningen, og gikk til aksjon like over midnatt. Før klokken ett meldte flere nyhetsbyråer at demonstrantene var fjernet.

Klokken fire natt til tirsdag holdt Hongkong-leder Carrie Lam en pressekonferanse der hun fordømte voldsbruken.

– Den ene var en fredelig og rasjonell mars. Men den andre var en hjerteskjærende, sjokkerende og kriminell hendelse. Bruken av makt og vold fra dem som vandaliserte parlamentsbygningen håper jeg samfunnet er enig i at vi må fordømme. Jeg håper samfunnet vil vende tilbake til normalt så snart som mulig, sa Lam.

Ifølge CNN har demonstrantene fem krav: De vil at Hongkong skal trekke tilbake et lovforslag om en utleveringsavtale med Kina. De ønsker etterforskning av politivold, at demonstrasjonene ikke lenger kategoriseres som opprør, at arresterte demonstranter slippes fri og at Carrie Lam går av.

– Det stemmer ikke at regjeringen ikke svarte på demonstrasjonene. Men vi har med god grunn ikke imøtegått samtlige krav som er framsatt. Men jeg kunngjorde 15. juni at lovforslaget var pauset, og det vil bety at det vil utgå i juli 2020 når vår periode er over. Det kravet er hørt, sa lederen og understreket at hun mente det var urimelig å kreve at de skulle sette alle fengslede demonstranter fri uten noen etterforskning.

– Å gi alle amnesti er ikke i tråd med vårt prinsipp for rettssikkerhet. Rettssikkerhet er av største betydning for Hongkong og det vil fortsette å styre regjerningens håndtering, fortsatte hun.

Sykehusmyndighetene opplyser til South China Morning Post at de per klokken 23 lokal tid mandag hadde fått inn totalt 54 pasienter fra demonstrasjonene. De oppga ikke hvor mange som kom fra de ulike demonstrasjonene. Av 38 menn og 16 kvinner var én mann og én kvinne i alvorlig tilstand. Fem menn og tre kvinner var i stabil tilstand, mens resten var skrevet ut.

Samme avis melder om at 13 politibetjenter ble fraktet til sykehus etter å ha blitt dynket i en ukjent middel de mistenker er avløpsrens.

Politisjef Stephen Lo forklarte på pressekonferansen hvorfor politiet hadde holdt seg på utsiden av bygningen i flere timer før de gikk til aksjon.

– Vi hadde betjenter på innsiden i åtte timer, mens vi var beleiret av demonstranter. De tok i bruk voldelige metoder for ta seg inn, og på grunn av faktorer i omgivelsene, kunne vi ikke ta i bruk enkelte av metodene vi kan på åpne flater, sa han.

Lo la til at politiet fryktet at demonstrentene ville kutte strømmen til hele bygningen og risikere at mennesker fra begge parter kunne bli trampet ned. Det var flere sivile igjen i bygningen, og han fryktet også for pulverangrep etter at demonstranter i deler av byen hadde kastet et pulver som ga hvit røyk mot politiet. Ifølge South China Morning Post viste dette seg å være kalk.

– På ettermiddagen hadde det allerede vært pulverangrep mot mine betjenter, og uten å vite om dette var nok et giftig pulver, hadde vi ikke noe annet valg enn å trekke oss tilbake midlertidig, fortalte politisjefen.

Ifølge SCMP sa Lam også at hun var villig til å gå i dialog med flere sektorer, men at hun vil slå hardt ned på dem som vandaliserte parlamentet.

Publisert: 01.07.19 kl. 23:42