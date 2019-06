Her sover de på gaten for å se Trump

ORLANDO, FLORIDA (VG) I gatene i Orlando overnatter amerikanere som vil at Donald Trump skal fortsette som USAs president i fire år til.







Klokken er 01.30 natt til tirsdag i Orlando sentrum. Om litt under et døgn skal Trump formelt annonsere at han stiller til gjenvalg i 2020.

Han har med seg kona Melania og visepresident Mike Pence. Det blir en folkefest.

Trump har tvitret at det allerede er tusenvis i kø utenfor Amway Center. Det er noen hundre her. Og de er klare. Det er Trump-flagg, effekter og plakater overalt.

Noen sover på campingsenger og stoler. Andre direkte på fortauet.

Mange er våkne også. Det er god stemning. Alle vi spør, sier ja til å snakke med VG. Noen sier at de slo leir her 48 timer før Trump ankommer natt til onsdag norsk tid.

Langt fremme i køen strekker Vivian Hall og Ken Rushing ut beina på et par campingsenger de har fått låne.

arrow-left







expand-left arrow-right KOSER SEG I NATTEN: Vivian Hall og Ken Rushing er klare for å se Trump fortelle at han stiller til gjenvalg. Hall har sett Trump på syv valgkampmøter - såkalt rallyer - tidligere.

De trekker frem en sterk økonomi og lav arbeidsledighet som de to viktigste sakene til at de støtter Trump.

– Han kjemper også for middelklassen og dem som har en tøff tid. Folk sier at han er kvinnehater og rasist. Det er han ikke. Jeg ville aldri stemt på en som var det, sier Vivian Hall.

Ken Rushing er helt enig. Han forteller at han er homofil og at han aldri har hørt Trump si noe nedsettende om minoritetsgrupper.

– Vi ser ikke på fake news. Vi har gjort researchen vår selv. Han har gjort eksakt det han sa at han skulle. Han er litt tøff i kantene, men det visste vi. Han er ikke perfekt. Men han har et stort hjerte. Har du noen gang sett en større patriot som USAs president?

EN GOD NATTS SØVN: Disse to lader opp til tirsdagens folkefest i Orlando. Det er ventet 25.000 mennesker inne i arenaen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Det første møtet

De møtte hverandre for første gang i kveld. Hun er fra Florida. Han er fra Oklahoma. Rushing har et «Build The Wall»-plakat i fanget.

– Dere snakker om løftene han har holdt. Han har ikke bygget muren?

– Det kommer til å skje. Hvorfor skulle man ikke ønske trygge landegrenser? Vi vil at gode mennesker skal komme inn i landet, men ikke alle er snille. Og derfor må vi beskytte landet vårt. Han er ikke rasist bare fordi han vil bygge en mur.

– Mener dere at Trump lyver?

– Vi mener at han overdriver! Akkurat slik som i kveld, når han sier at det er tusenvis av mennesker her. Han er bare så spent! svarer Rushing, og får støtte av Hall:

– Hver gang han snakker, sier han at det er «the greatest», «the biggest» eller «du har aldri sett noe lignende noen gang». Det er bare hans måte å snakke på. Hvis du skal ta denne ene tingen ved ham, så ja, han sier ting som ikke er sant. Men dette er ikke viktig.

De mener også at det er fullt forståelig at Trump forsøkte å sparke spesialetterforsker Robert Mueller, via sin advokat Don McGahn.

– Jeg hadde gjort eksakt det samme! Han ble sint og følte at de var ute etter ham, sier Hall.

– Trolig forsto Trump ikke at det han gjorde var galt. Noen sa nok til ham at det var ulovlig. Han er ikke er en profesjonell politiker, sier Rushing.

Borte i gaten sitter Catherine Debord, Elisabeth Jocsa og Elisabeth Massagia. På gjerdet bak seg har de hengt opp et amerikansk flagg – med Trumps ansikt.

På en plakat står det «Collusion. Delusion», en referanse til FBI-spesialetterforsker Robert Muellers 448 siders rapport om Trump-kampanjens mistenkte samarbeid med Russland før presidentvalget.

– Hva er det beste ved Trump?

– Det han gjør for vår økonomi og for landet vårt. Vi er blitt glemt at vår egen regjering i så lang tid. Han forsøker å bli kvitt korrupsjon. Han skaper jobber, sier Catherine Debord.

ELSKER TRUMP: Catherine Debord, Elisabeth Jocsa og Elisabeth Massagia kan ikke få sagt nok godt om Donald Trump. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Han er elsket overalt

De tar på eget initiativ opp at «han er menneskelig og ikke perfekt, akkurat slik som oss». De hevder at amerikansk mediene er korrupt.

– De snakker så forferdelig om ham. Det er så urettferdig. Jeg vet ikke hva dere ser i Norge, men han er elsket overalt, sier kvinnen.

Vi snakker om at Muellers rapport ikke fant bevis for en kriminell sammensvergelse, men at den inneholder en rekke, konkrete eksempler på hvordan Trump forsøkte å obstruere etterforskningen.

Mueller sa at «en president kan ikke bli tiltalt for et føderalt lovbrudd så lenge han er sittende. Å tiltale presidenten med et lovbrudd var derfor ikke en mulighet vi kunne vurdere».

– Hvordan kan du obstruere noe som ikke skjedde? De som obstruerte noe, var Obama, Clinton og demokratene, mener kvinnene.

Alle VG snakker med denne natten, begynner bare å le når vi tar opp at alle meningsmålinger viser at Trump ligger kraftig bak flere demokratiske presidentkandidater.

TELTBY: Orlando sentrum så slik ut natten før Donald Trump skal annonsere at han vil ha fire nye år som USAs president. Foto: Thomas Nilsson / VG

Trump-supporterne viser til meningsmålingene som sa at Hillary Clinton ville bli president i 2016.

Helt først i køen står Kevin Canning med et amerikansk flagg. Han sier de er 15 venner som har slått leir her.

– Dette er en historisk begivenhet. Dette vil aldri skje igjen, sier han til VG.

– Det jeg likte ved Donald Trump, er at han ikke var en republikaner eller en demokrat. Han var en uavhengig. Han var en forretningsmann. Er jeg enig med alt han sier? Nei, ikke hundre prosent. Men 99,9! sier Canning, og ler lenge.

Kveldens valgkampfest er utsolgt. Det betyr 25.000 mennesker.

Publisert: 18.06.19 kl. 19:13