ILLUSTRASJONSFOTO: SAS-flyet fra Zakynthos til København onsdag kveld kom aldri i luften. Her et bilde fra Gardermoen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Kvinne åpnet døren på SAS-fly – 161 passasjerer strandet i Hellas

Et SAS-fly på vei til Danmark måtte kanselleres på den greske øyen Zakynthos etter at en kvinne åpnet flydøren like før avgang.

Nå nettopp







Det melder den danske avisen BT.

Det hele skal ha startet da en kvinnelig passasjer og en kabinansatt skal ha begynt å diskutere.

– Da vi var på vei ut på rullebanen og dørene var lukket, kom en kvinne løpende i midtgangen, med en kabinansatt etter seg, og sa hun vil ut av flyet, forteller vitnet Christian Hansen til BT.

les også Flyfylla tar av – Actis foreslår alkoholfrie flyreiser

Kvinnen fikk åpnet en av flyets dører, slik at sklien, som skal brukes til evakueringer, ble utløst.

Hendelsen bekreftes av SAS.

– Mens flyet var parkert har en utagerende passasjer åpnet døren. Da utløses sklien, slik at vi ikke kan fly videre i kveld. Vi må ha teknisk personale til å reparere flyet, sier Tonje Sund i SAS til avisen.

Hun beklager overfor de 161 passasjerene som fikk en ekstra natt på den greske ferieøyen, men sier at selskapet forventer å få dem til København torsdag.

Ifølge vitnet Christian Hansen skal håndbagasjen til passasjeren være årsaken til diskusjonen. Kvinnen skal angivelig ikke ha vært interessert i at håndbagasjen måtte ligge under setet.

Publisert: 11.07.19 kl. 02:58