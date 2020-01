Klikk for å aktivere kartet

Rykket ut etter meldinger om pågående skyting på militærbase

Ansatte ved MacDill-basen i Tampa i Florida fikk fredag et varsel om at det er pågående skyting inne på området.

Oppdatert nå nettopp

Det ble fredag ettermiddag sendt ut varsel til de ansatte om at en aktiv skytter skulle befinne seg ved MacDill Air forse base i Tampa i Florida, ifølge flere Twitter-brukere.

Klokken 13.44 melder kanalen Fox13 Tampa at det ikke pågår skyting på området.

Det ble meldt om skudd i nærheten av basen, og ansatte på basen bistår nå lokalt politi med etterforskningen, skriver TV-kanalen.

Ifølge meldingen som ble sendt ut til de ansatte på basen ble det informert om at hele området var stengt av, og folk ble bedt om å låse dører og forbli der de er.

Denne meldingen skal være sendt ut til ansatte på basen:

Fox13 i Tampa Bay meldte først at de har fått bekrefter at basen er stengt av, og at de snart ville komme med mer informasjon.

10News meldte også på Twitter at de hadde fått bekreftet at det var en aktiv skytter på området.

På basen er det to viktige hovedkvarterer for det amerikanske forsvaret; United States Central Command og United States Special Operations Command.

Publisert: 10.01.20 kl. 13:37 Oppdatert: 10.01.20 kl. 13:48

Mer om

Flere artikler