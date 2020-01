ØVERSTKOMMANDERENDE: President Donald Trump på vei for å holde tale til det amerikanske folket om Iran. I rollen som «commander-in-chief» hadde han med seg både utenriksminister Mike Pompeo (foran til høyre) og visepresident Mike Pence (foran til venstre), men også landets øverste generaler (bak i bildet). Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Slik er Trumps taktikk: - Følger en målsetting han ofte lykkes med

Donald Trumps overraskende angrep og hurtige retretter skaper forvirring både blant USAs fiender og landets allierte.

Men presidentens taktikk følger et dypere mønster, som ikke kan forklares med 140 tegn på Twitter.

Den siste uken har verden holdt pusten for å se hvor alvorlig utfallet ville bli etter at den iranske generalen Qasem Soleimani ble drept i et målrettet amerikansk droneangrep, beordret av USAs president Donald Trump.

Likvideringen ble ikke bare møtt med raseri fra Iran og landets støttespillere i regionen, men også med dyp bekymring blant USAs egne allierte, deriblant Norge.

Følger en strategi

Trump skal ha handlet i strid med militære råd, oppildnet av de voldsomme demonstrasjonene mot den amerikanske ambassaden i Bagdad. Trump og hans stab hadde ikke tid til å søke kongressens godkjennelse før drapet, har presidenten nå forklart.

Det iranske motangrepet ble til slutt av begrenset omfang, og Trump svarte til slutt med å dempe konflikten med Iran. Konflikten kan fortsatt blusse opp igjen, etter påstander om at opptrappingen førte til at et ukrainsk passasjerfly ved en feil ble skutt ned av en iransk luftvernmissil. Alle de 176 om bord mistet livet.

Direktør Henrik Urdal ved fredsforskningsinstituttet Prio mener Trump følger sitt eget rasjonale, selv om det ikke alltid fremstår som rasjonelt for omverden.

– Responsene fra Trump kan ofte fremstå som at han følger sine impulser og er uberegnelig. Men vi griper til den forklaringen litt for lett. Det er i mange tilfeller feil analyse, sier Urdal til VG.

– Trump er omringet av en stab som gir ham råd og han følger en strategisk målsetting som han ofte lykkes med. Vi tenker lett at han er «trigger happy», men det er klart at å likvidere Soleimani er blitt diskutert mange ganger tidligere, fortsetter han.

VG har tidligere omtalt hvordan administrasjonene til både George W. Bush og Barack Obama vurderte å slå til mot Soleimani, men trakk seg fra det.

DREPT: General Qasem Soleimani ledet den mektige og fryktede Quds-styrken. Foto: Office of the Iranian Supreme Leader

Ut av Midtøsten

Det er ikke første gang Trump har overrasket verden ved å ta raske beslutninger med store konsekvenser, kunngjort i svulstige ordelag på Twitter.

I april 2017 grep USA for første gang direkte inn mot Assad-regimet i Syria, da Trump beordret et angrep med 59 Tomahawk-missiler mot en syrisk flybase . Det skapte frykt for en storkrig, men blåste raskt over.

I oktober 2019 overrasket Trump ved å trosse militærets råd og kunngjøre en hurtig amerikansk tilbaketrekking fra Syria. Det åpnet for en tyrkisk militæraksjon, fulgt av styrket russisk tilstedeværelse.

Men begge disse beslutningene, og aksjonen mot Soleimani i Irak, fører frem mot samme mål: En tilbaketrekking fra Midtøsten, slik Trump lovet da han ble valgt.

– Trump fremstår handlekraftig, samtidig som han kommer nærmere målsettingen om å trekke amerikanske styrker ut av regionen. Han eskalerer situasjonen akkurat nok til at det forsvarer hans handlingsmønster, sier Urdal.

I «SITUASJONSROMMET»: Det hvite hus har sendt ut dette bildet av en alvorspreget Trump som leder et møte i det såkalte «Situation Room», der konflikten med Iran ble diskutert. Foto: SHEALAH CRAIGHEAD/WHITE HOUSE HANDOUT / WHITE HOUSE PHOTO

Styrker Iran

Men samtidig er det ingen tvil om at Irans spillerom i regionen nå øker, noe som er en bekymring sett med amerikanske øyne, forklarer Urdal.

– Et klart resultat er at Iran ser ut til å kunne øke sin innflytelse, dersom vestlige styrker i større grad trekkes ut av Irak. Samtidig kan det være at moderate krefter i regimet i Iran får mer pusterom etter at en «hauk» som Soleimani er likvidert, sier Urdal.

Orlogskaptein Thomas Slensvik ved Forsvarets høgskole mener problemet for Trump er at han forsøker å få til to motstridende ting samtidig: Både trekke amerikanske styrker ut av Midtøsten, men samtidig begrense Irans innflytelse i regionen.

– Trump har lovet at USA ikke skal delta i «endeløse kriger i Midtøsten», men har også en rød linje at han må handle dersom amerikanske liv går tapt. Det betyr at situasjonen fremdeles er svært anspent. Iran måtte vurdere sin reaksjon nøye, og en eskalering til full krig kunne ha blitt et utfall, påpeker Slensvik.

– De som støtter Trump vil si at han har gjeninnført avskrekking nettopp ved å opptre uforutsigbart. Men problemet er at heller ikke allierte vet om de kan stole på USA. Dermed mister USA påvirkning i regionen, samtidig som europeiske land innser at de må opptre mer uavhengig av USA, fortsetter han.

Slensvik påpeker at regionale allierte, som Saudi-Arabia, står i fare for å bli rammet under konflikten mellom Iran og USA. I tillegg er forholdet til den regionale stormakten, NATO-allierte Tyrkia, turbulent.

– Man kunne ha demmet opp for Iran ved å skape en sterk stat i Irak. Det har man ikke klart ennå. Samtidig er USA ofte uenige med Tyrkia. Hele regionen preges av usikkerhet.

USIKRE ALLIERTE: Trump under NATO-toppmøtet i Storbritannia i desember 2019. Ytterst til venstre den tyske forbundskansleren Angela Merkel, som Trump har et anstrengt forhold til. Det samme gjelder den franske presidenten Emmanuel Macron, som står ved siden av Merkel, og ikke minst Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som går foran Trump. Foto: Yves Herman / X00380

Raserer amerikansk utenrikspolitikk

Førsteamanuensis og leder for Senter for internasjonal sikkerhet ved Institutt for forsvarsstudier, Anders G. Romarheim, ser skremmende tegn ved den amerikanske presidentens håndtering av Iran-krisen og hvordan han bedriver amerikansk utenrikspolitikk.

– President Trumps tilnærming til utenrikspolitikk handler om en dualistisk blanding av harde og myke virkemidler. Han svitsjer mellom å bruke trusler og å invitere motparten til forhandlingsbordet, sier Romarheim.

Slik opplevde norske soldater Iran-angrepet:

Han mener at et av de verste eksempelet er Nord-Korea, der den amerikanske presidenten i det ene øyeblikket truet Kim Jong-un med atomkrig og utslettelse, for så noen måneder senere å hevde at Kim nærmest var hans beste venn.

– I Irak gikk han fra tett militært samarbeid, til å true med sanksjoner hardere enn de USA har overfor Iran. Og utrolig nok refser han sine allierte og vestlige partnere, verst har det gått ut over Tyskland og forbundskansler, Angela Merkel, mener den norske sikkerhetspolitiske eksperten.

– Og nå, etter å ha satt Midtøsten på randen av krig, så ber han NATO om å involvere seg mer i Midtøsten. Han vingler og driver amerikansk utenrikspolitikk som den eiendomsmagnaten fra New York han er, som hele tiden prøver å få et forhandlingsovertak på motstandere. Donald Trump raserer amerikansk utenrikspolitikk og forrykker den internasjonale diplomatiske balansen, sier Anders G. Romarheim.



SAMMEN MED KIM: Trump og Nord-Koreas diktator Kim Jong-un under det mislykkede toppmøtet i juni i fjor. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Gjør verden farligere

Heller ikke USA-kjenner og rådgiver i tenketanken, Civita, Eirik Løkke, har latt seg imponere over måten den amerikanske presidenten forholder seg til verden utenfor USA.

– President Trumps tilnærming til utenrikspolitikken og hans uforutsigbarhet gjør verden farligere. Men selv om det var Trump som ga ordren om likvideringen av den iranske generalen Qassem Suleimani, var ikke det likevel ikke en impulshandling fra Trumps side. Her var Pentagon inne i bildet før avgjørelsen ble tatt. Trump handlet ikke helt på egen hånd, sier Løkke.

Donald Trumps mange politiske, verbale og Twitter-krumspring til tross, så mener Civita-rådgiveren at den amerikanske presidenten ga et positivt inntrykk under talen han holdt om situasjonen i Midtøsten onsdag.

– Trump opptrådte nesten presidentverdig. Han holdt seg til manus og kom ikke med trusler. Det er ofte man tenker om Trump at «hva i all verden er det han holder på med». Det skjedde ikke denne gang. Han unnlot å snakke etter innfallsmetoden, og hadde åpenbart lyttet til råd. Ellers så har han jo sagt at han er sin egen beste rådgiver, sier Eirik Løkke.

