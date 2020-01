MISFORNØYD: Den republikanske senatoren Mike Lee på vei ut av møtet om USAs angrep på generalen Qasem Soleimani. Foto: TOM BRENNER / REUTERS

Republikansk senator etter Iran-møte: – Uamerikansk og grunnlovsstridig

Onsdagens orientering om situasjonen i Iran var fornærmende og nedverdigende, mener den republikanske senatoren Mike Lee.

– Sannsynligvis den verste orienteringen om en militærsak jeg har sett på de ni årene jeg har vært her i Senatet, sa han til reporterne etterpå, ifølge Business Insider.

Onsdagens orientering omhandlet president Donald Trumps beslutning om å beordre et droneangrep på den iranske generalen Qasem Soleimani – noe som førte til at konflikten mellom USA og Iran eskalerte betraktelig. Natt til onsdag hevnet Iran seg ved å avfyre flere raketter mot to militærbaser som huser amerikanske styrker i Irak.

Møtet, som ifølge Lee varte i 75 minutter, ble ledet av utenriksminister Mike Pompeo, forsvarsminister Mark Esper, general Mark Milley, CIA-sjef Gina Haspel og fungerende etterretningssjef Joseph Maguire.

Lee, som representerer Utah, sier han hadde håpet å få informasjon om bakgrunnen for beslutningen om å drepe Soleimani, men sier han ble skuffet.

Han presiserer at han støtter Donald Trump, og at hans kritikk om orienteringen ikke handler om hvorvidt det var riktig å gå til angrep på den iranske generalen.

– Det største problemet var at vi fikk beskjed om å ikke debattere eller diskutere hvorvidt det er riktig med videre militære handlinger mot Iran. Hovedsakelig var beskjeden vi fikk at «dersom dere gjør det, vil dere gjøre USA mindre trygge», sier senatoren, og legger til at han mener dette var en «fornærmende og nedverdigende» beskjed.

– Det er ikke akseptabelt at tjenestemenn i den utøvende maktgrenen kommer og forteller oss at vi ikke kan debattere og diskutere den militære intervensjonen mot Iran, sa Lee ifølge Washington Post, og la til:

– Det er uamerikansk, det er grunnlovsstridig og det er galt.

Trump har fått kritikk både internasjonalt og fra amerikanske politikere for å ikke ha informert kongressen før han beordret fredagens angrep mot Soleimani.

President Donald Trump og administrasjon hans har i hovedsak begrunnet drapet med at det forhindret et nært forestående og «stort» angrep mot amerikanere i Midtøsten. Dette er viktig fordi det ifølge internasjonal lov åpner for retten til selvforsvar.

Det kan også gi tyngde til presidentens beslutning om ikke å informere Kongressen i forkant av angrepet.

Vil støtte forslag om krigsmakt

Senator Mike Lee får støtte i sin kritikk av møtet fra en annen republikansk senator, Rand Paul fra Kentucky.

– Vi fikk ikke noen spesifikk informasjon om noen spesifikke angrep. Jeg lærte ingenting under denne orienteringen som jeg ikke allerede har sett i avisene. Ikke noe av dette ga overveldende beviser for at X kom til å skje, sa han ifølge CNN – med klar henvisning til administrasjonens begrunnelse om at Soleimani hadde planer om et angrep mot USA.

De to republikanerne sier nå at de vil støtte den demokratiske senatoren Tim Kaines forslag om en avstemning som vil begrense Trumps myndighet til å gå til krig. Representantenes hus skal torsdag stemme over et lignende forslag, ifølge deres leder Nancy Pelosi.

Forslaget er først og fremst symbolsk, skriver nyhetsbyrået AP.

– Gir makt til fienden

Den republikanske senatoren Lindsey Graham sier til Washington Post at han mener de to kollegene overreagerer.

– Jeg mener at dette krigsmakt-spillet de driver med, som jeg mener er grunnlovsstridig, faktisk gir makt til fienden – enten det er hensikten deres eller ikke, sier han.

Forsvarsminister Mark Esper svarer også på kritikken, og sier at kongressmedlemmene ikke har tilgang på informasjonen USA hadde da de gikk til angrep.

– De fleste kongressmedlemmene har ikke tilgang til den mest overbevisende etterretningen, sier han ifølge CNN.

Tror de ville drepe amerikanere

Spenningsnivået mellom USA og Iran har steget betraktelig den siste uken. Natt til onsdag ble det avfyrt en rekke raketter mot to militærbaser i Irak, som en hevn på angrepet mot general Qasem Soleimani. Angrepet er omtalt som «Martyr Soleimani» og blir kalt for selvforsvar fra Irans side.

Landet har truet med ytterligere angrep, både mot USA og deres allierte, dersom USA nå velger å svare. I en tale onsdag forsvarte Trump drapet på Soleimani.

Han kom imidlertid ikke med nye trusler om angrep i Iran.

Ingen amerikanere ble drept i angrepet mot militærbasen i Irak, men general Mark Milley sier han tror målet egentlig var å ta livet av amerikanere.

– Basert på det jeg så og hva jeg vet, tror jeg at de forsøkte å forårsake skader på konstruksjonen, ødelegge biler, utstyr og fly, og å drepe personell, sa han da han sammen med forsvarsminister Mark Esper informerte pressen om skadene onsdag.

Amerikanerne skal imidlertid ha blitt advart om angrepet på forhånd, skriver Washington Post. Det ble også de norske styrkene på basen.

