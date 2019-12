HÅN: Maleriet av Cimabue viser Jesus som blir hånet. Foto: Charles Platiau / NTB scanpix

Frankrike nekter på gi slipp på 1200-tallsmaleri til 240 millioner

Et 740 år gammelt mesterverk av den italienske middelalderkunstneren Cimabue ble solgt på auksjon i oktober. Nå vil Frankrike forhindre eksport av det de kaller en nasjonalskatt.

Over en stekeplate i en intetanende, eldre kvinnes hjem hang et unikt kunstverk fra en av historiens fremste malermestere: Cenni di Pepo, kjent som Cimabue, født i Firenze rundt år 1240.

«Kristus hånes» ble malt på 1280-tallet, og er en del av et større verk bestående av åtte scener fra Jesu liv og død. Det ble solgt for 240 millioner kroner på auksjon i oktober, over fire ganger mer enn anslått, til en utenlandsk kjøper.

Men det kan bli vanskelig å hente maleriet hjem nå, skriver CNN. Franske myndigheter har gitt det status som nasjonalskatt, noe som gir dem retten til å holde verket i landet i 30 måneder.

Planen er å skaffe pengene til å kjøpe maleriet og stille det ut på museet Louvre i Paris, sammen med andre verk av Cimabue.

DYRT: Maleriet ble solgt på auksjon for 240 millioner kroner i oktober. Foto: Michel Euler / NTB scanpix

– Maleriets far

Da en eldre kvinne i den franske byen Compiègne skulle flytte på sykehjem, ble maleriet oppdaget blant eiendelene som skulle takseres. Selv trodde hun det var et gresk, religiøst ikon, og hadde gitt det plassen over stekeplaten. Kvinnen døde kort tid etter auksjonen i oktober, skriver The Telegraph.

– Det tok oss ikke lang tid å se at det var et kunstverk av den italienske maleren Cimabue, sier Jerome Montcouquil i kunstspesialistene Cabinet Turquin, som undersøkte maleriet i høst.

– Han er maleriets far, så vi kjenner arbeidet hans veldig godt.

Publisert: 25.12.19 kl. 09:00

