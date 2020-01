Slik ble avgjørelsen om Soleimani-drapet tatt

NEW YORK (VG) Donald Trump skal ha diskutert valgkamp på golfklubben sin i Florida da møtet brått ble avbrutt. Da han returnerte minutter etterpå, var en spektakulær beslutning tatt.

Nå nettopp

Til tross for at Qasem Soleimani lenge har vært på amerikanernes radar, unnlot både George W. Bush og Barack Obama å gå etter den mektige generalen.

Samtidig har Trump tidligere avstått fra drastiske motangrep på det USA har sett på som Irans provokasjoner i Midtøsten.

I et intervju med TV-kanalen Iran International fredag fikk utenriksminister Mike Pompeo spørsmålet: «Hvorfor nå»?

Pompeo viste til at USA har fulgt med på Soleimani, som han beskriver som både «ond» og «terrorist», i flere måneder. Han trakk frem tre hendelser som var avgjørende for beslutningen:

* Angrep på oljetankere i Hormuzstredet.

* Nedskytingen av en amerikansk militær drone.

* Angrepet mot en militærbase i slutten av desember der en sivil amerikaner, en entreprenør, ble drept.

– Det var en eskalering. Vi måtte stoppe det. Dette skjedde som et resultat av terroristen, Solemanis, orkestrering, så vi hadde et behov, sa Pompeo.

USA har også lagt vekt på at Soleimani planla flere angrep i Midtøsten. Ifølge utenriksministeren sto opptil hundrevis av amerikanere i fare for å bli drept. Angrepene ville også ført til at irakere mistet livet, ifølge Pompeo.

– Vi ville ikke la det skje, så vi gjorde alt vi kunne for å forstyrre det. Vi fortsatte å gjøre det arbeidet, men i går kveld tok gjennomførte vi angrepet som tok ned mannen som planla og ledet planene om disse forestående angrepene.

Lørdag ble det publisert en video som skal vise angrepet generalen ble drept i:

Skal ha godkjent angrep flere dager før

Mens planene om et angrep ble lagt har Trump oppholdt seg på golfklubben sin i Florida, Mar-a-Lago.

Ifølge New York Times ble en liten sirkel involvert i diskusjonene: nasjonal sikkerhetsrådgiver Robert C. O’Brian, utenriksminister Mike Pompeo, forsvarsminister Mark T. Esper, CIA-sjef Gina Haspel, stabssjef Mick Mulvaney og presidentens juridiske rådgiver Eric Ueland.

Anonyme kilder sier til ABC News at Trump ga grønt lys til å gjennomføre en operasjon mot Soleimani før torsdagens droneangrep. Én kilde sier at autorisasjonen ble gitt allerede lørdag for en uke siden – altså en flere dager uke før droneangrepet ble gjennomført.

– Benghazi var i tankene hans

Mandag denne uken diskuterte presidenten situasjonen med sin nære allierte Lindsey Graham, som besøkte Mar-a-Lago, skriver Washington Post. Trump var bekymret for at Iran ville slå til mot USA igjen, og fortalte Graham at han vurderte et angrep.

– Han tenkte høyt, men han var bestemt på å gjøre noe for å beskytte amerikanere. Drapet på entreprenøren endret virkelig ligningen, sier senatoren til avisen.

Anonyme kilder sier til Washington Post at presidenten også var opptatt av angrepet på USAs ambassade i Libya i 2012 og Obama-administrasjonens respons. Trump skal ha vært opptatt av at hans respons ville få ham til å fremstå sterkere enn forgjengeren.

– Benghazi har vært i tankene hans, sier Graham.

Forsvant fra møte

Så sent som torsdag ble fortsatt andre og mindre inngripende alternativer vurdert. Men rådgivere, som uttaler seg anonymt til New York Times, viser til at Trump har fått advarsler i forkant av drastiske avgjørelser tidligere – uten at konsekvensene har blitt så store som forventet, for eksempel i forbindelse til handelskrigen.

Ifølge New York Times ble den endelige avgjørelsen tatt rundt klokken fem torsdag ettermiddag lokal tid.

Trump diskuterte valgkampanjen sin med politiske rådgivere da han plutselig ble hentet til et annet møte. En stund etterpå returnerte han uten å røpe hva som hadde skjedd.

Soleimani ble drept da en amerikansk drone avfyrte minst tre missiler mot to biler da de forlot flyplassen i Iraks hovedstad Bagdad torsdag kveld amerikansk tid.

– Det var utrolig modig og overrasket mange av oss, sier en anonym rådgiver til Washington Post.

– Tok ham på fersken

På en pressekonferanse fredag sa Trump at USA ikke har startet, men hindret, en krig. Han sa også at Soleimani planla nært forestående og ondsinnede angrep på amerikanske diplomater og militært personell.

– Men vi tok ham på fersken og avsluttet ham, sier presidenten.

Henrik Breitenbauch, som leder Center for Militære Studier ved universitetet i København, har tidligere etterlyst logikken bak USAs likvidasjon av Soleimani.

– Det er ikke noen krystallklar logikk i amerikanernes angrep. Det er i høy grad en symbolsk handling der man ville sette foten ned for en rekke iranske angrep mot amerikanske mål, sier han til NTB.

Etter angrepet har utenriksminister Pompeo vært travelt opptatt med å ringe allierte over hele verden. Russland, Kina og Frankrike er blant landene som har kritisert USAs beslutning.

– Helt ærlig, europeerne har ikke vært så hjelpsomme som jeg håpet de skulle vært, sa Pompeo i et intervju med Fox News fredag kveld amerikansk tid.

Publisert: 04.01.20 kl. 23:26

Mer om

Flere artikler