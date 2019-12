LENGE SIDEN SIST: Jens Stoltenberg var norsk statsminister da han møtte Vladimir Putin, som da var statsminister i Russland, i Moskva i 2009. Foto: MAXIM SHIPENKOV / EPA

Stoltenberg: Klar for Putin-møte, men ingen møter planlagt

OSLO/VILNIUS (VG) NATO-sjef Jens Stoltenberg sier at han er villig til å møte Vladimir Putin «hvis rammene er riktige». Gjennom fem år som NATOs generalsekretær har han ikke møtt Russlands president.

Nå nettopp

– Jeg tror på dialog med Russland. Derfor, om konteksten er den rette, er jeg selvsagt klart til å møte president Putin, sier Stoltenberg i et intervju som DPA, det tyske nyhetsbyrået, publiserte lille julaften.

Men en sentralt plassert kilde i NATO opplyser til VG mandag formiddag at det ikke lagt konkrete planer om noe møte mellom Stoltenberg og Putin.

Stoltenberg har gjentatte ganger sagt at en god dialog henger nøye sammen med militær styrke, i det han kaller en tospors strategi i forholdet til Russland. Intervjuet med DPA varsler ingen endring i dette.

Fem år uten toppmøte

Siden Stoltenberg ble valgt til NATOs generalsekretær i 2014, har han ikke møtt Russlands president.

2014 var året da Russland okkuperte deler av Ukraina og annekterte Krim. En rekke europeiske land reagerte med straffetiltak mot Russland, uten at det endret Russlands atferd.

Kontakten mellom NATOs ledelse og Russlands øverste lederskap har vært et par møter årlig mellom Stoltenberg og utenriksminister Sergej Lavrov.

De har møttes på sikkerhetskonferansen i München i februar, og under FNs høynivåuke i New York på høsten. I tillegg har NATO-Russland rådet gjenopptatt møter, men frontene er like harde.

Trump-oppfordring

– Vi har et svært godt forhold, også personlig. Dette er en svært seriøs og ansvarlig person, sa Putin i 2014, da Stoltenberg ble utnevnt.

Stoltenbergs utsagn til DPA har fått stor oppmerksomhet i russiske mediene mandag. Så å si alle de store mediene har sitert generalsekretæren. Hans uttalelser blir ofte tillagt stor vekt i russiske mediene.

– Hvis det blir et møte mellom Putin og Stoltenberg i Moskva, så vil det være en god mulighet for presidenten til å uttrykke Russlands motstand mot NATOs aggressive politikk, sier Regnums kommentator Mikhail Demurin.

Uttalelsen fra Stoltenberg kommer få uker etter at USAs president Donald Trump deltok på NATOs toppmøte og sa at det burde være mulig å få til et langt bedre forhold til Russland:

– Jeg mener at NATO alltid skulle være i dialog med Russland, og at det er mulig å ha et godt forhold til Russland, sa Trump.

På en felles pressekonferanse med Stoltenberg i London 3. desember ble Trump spurt om NATO burde ha tettere kontakt med russerne:

– Jeg har ingen problemer med at generalsekretæren snakker med Russland. Jeg mener at det er en svært viktig ting å gjøre, la Trump til.

De siste fem årene har NATOs ledere blitt stadig mer urolige over utviklingen i Russland.

I februar sa Stoltenberg til VG at å unngå forverring med Russland var hans «jobb nummer en».

I august sa han i et VG-intervju at «det er mulig det må bli verre før det blir bedre».

Er her for å bli

– Russland er vår største nabo, Russland er her for å bli, og vi må strekke oss for å få til et bedre forhold til Russland, sier Stoltenberg i intervjuet med DPA.

– Men også uten et bedre forhold til Russland, må vi håndtere et vanskelig forhold til Russland, legger han til.

Flere har møtt Putin

Før toppmøtet i NATO i desember gikk Frankrikes president Emmanuel Macron ut kritiserte NATOs manglende politiske strategi, og kalte NATO «hjernedødt». Både Macron og den tyske forbundskansleren Angela Merkel har hatt flere møter med Putin de siste årene.

Også statsminister Erna Solberg (H) har møtt den russiske presidenten, i St Petersburg tidligere i år.

Mandag avslører Izvestija at det har vært en rekke utskiftninger i ledelsen i det russiske forsvaret. Det kommer etter at det også i mai var en rokeringer i toppen.

Det mest oppsiktsvekkende er utnevning av ny sjef for organisasjonen som har ansvaret for utvikling av ny teknologi i det russiske forsvaret, Era. Den nye sjefen heter Vladimir Ivanovskij og kommer fra jobben som sjef for militærpolitiet. Ifølge Izvestija har han blant annet markert seg i Syria, men har bakgrunn innen teknisk vitenskap.

NY SJEF: Den nye sjefen for Nordflåten var på plass under Kirkenes-jubileet i oktober. Her står Aleksandr Moisejev mellom forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og FOH-sjefen Rune Jakobsen. Foto: Gisle Oddstad

Ellers har marinen fått ny toppsjef. Den øverste admiralen heter nå Aleksandr Vitko.

I mai utnevnte Putin ny sjef for Nordflåten, det vil si grenseområdene mot Norge. Viseadmiral Aleksandr Moisejev ble flyttet fra sjef for Svartehavsflåten til sjef for Nordflåten. Han var til stede ved Kirkenes-jubileet i høst og møtte den gang de øverste norske militære lederne.

Russland gjennomførte i høst sin største ubåt-operasjon i nord siden Sovjet-tiden.

Publisert: 23.12.19 kl. 12:01

Mer om

Flere artikler