FORNØYD: Donald Trump er fornøyd med at USA og Mexico kom frem til en avtale. Foto: AFP/NTB Scanpix

Trump: Enighet mellom USA og Mexico

Natt til lørdag bekrefter USAs president Donald Trump at de har oppnådd enighet med Mexico, og dermed innføres ikke den planlagte tollen på meksikanske varer mandag.

VG / NTB

Mindre enn 10 minutter siden







– Jeg er glad for å kunne informere om at USA har kommet til enighet og signert en avtale med Mexico, skriver Trump på Twitter.

Trump kunngjorde forrige uke at USA innfører toll på fem prosent på alle meksikanske varer som importeres til USA fra 10. juni. Tollsatsen vil øke til ti prosent 1. juli, og deretter med fem prosentpoeng hver måned, inntil den når 25 prosent 1. oktober, hvis Mexico ikke klarer å hindre migranter i å ta seg ulovlig over grensen til USA. Denne tollen bekrefter han nå at ikke innføres mandag som var planlagt.

VG-reportasje: Her skal de krysse grensen ulovlig

– Mexico har blitt enig om å gjøre store tiltak for å stoppe strømmen av migranter gjennom Mexico til vår sørlige grense. Dette gjøres for å redusere eller stoppe ulovlig innvandring fra Mexico og inn i USA.

Videre sier at han utenriksdepartementet vil komme med mer informasjon.

Tidligere fredag ble det kjent at Mexico sender 6.000 soldater til grensen mot Guatemala for å stanse migranter på vei til USA. Dersom de mislykkes, truer president Trump med mer toll.

Les også: På innsiden av migrant-karavanen: Barna som reiser mot Trumps soldater

Mexicos president Andres Lopez Obrador opplyste fredag at nasjonalgarden utplasseres langs grensen mot Guatemala og på andre steder i landet.

Publisert: 08.06.19 kl. 02:44