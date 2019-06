EID: Muslimer i Khartoum, Sudans hovedstad, i bønn ved avslutningen av ramadan. Samtidig ble Demokratibevegelsens demonstrasjoner slått ned på andre siden av byen. Foto: AFP

Norsk Sudan-ekspert: – Det ser veldig dystert ut

– Over 100 døde demonstranter i tillegg til militær- og økonomisk støtte fra Gulf-landene, har satt den såkalte revolusjonen kraftig tilbake, sier professor emeritus, Gunnar M. Sørbø ved Chr. Michelsen Institutt til VG.

Sørbø regnes som den fremste kjenneren av Sudan her til lands, og den siste ukens dramatiske hendelser i den sudansk hovedstaden, Khartoum, har skremt akademikeren som regner Sudan som sitt andre hjemland.

– Det er paramilitære grupperinger som styrer agendaen i Khartoums gater i disse dager. Det ser veldig dystert ut, sier Sudan-forskeren.

NUBIAN QUEEN: Det ble kallenavnet på Alaa Salah da hun gikk i spissen for de store demonstrasjonene mot president Bashir i april. De førte til presidentens avgang. Foto: AFP

Demonstrasjonene begynte i april. De endte med at Sudans forhatte og beryktede diktator gjennom tre-tiår, Omar al-Bashir, ble avsatt og fengslet. Den opphetede stemningen roet seg mens det pågikk forhandlinger mellom den offisielle hæren og lederne for demonstrasjonene.

Et militærråd som var ment å være et overgangsstyre ble dannet, mens det samtidig pågikk forhandlinger mellom generalene og den nyopprettede opposisjonen. Generalene ville fortsatt sitte med makten, opposisjonen ville ha en overgang til et sivilt styre så raskt som mulig.

Brutal vold og drap

To ønsker som ikke lot seg forene. Dermed ble Afrikas tredje største land på ny kastet ut i krise, og tusener av demonstranter som vil ha et demokratisk Sudan, tok til gatene igjen. Med brutal vold slo de sudanske sikkerhetsstyrkene ned på folk som deltok i demonstrasjonene.

– Det minner veldig om en massakre når mennesker blir banket opp, slått i hjel og kastet i Nilen. Ifølge rapportene ble over 40 døde kropper funnet flytende i elven, sier Gunnar M. Sørbø.

PESSIMIST: Professor Gunnar M. Sørbø mener at demokratibevegelsen har lidd et stort nederlag etter at sikkerhetsstyrkene i Sudan slo ned på og drepte demonstranter i Khartoums gater. Foto: Bjørn Erik Larsen

– Hvor sterke er militærrådet og generalene som nå styrer Sudan?

– Først og fremst er de støttet av Gulf-landene Saudi-Arabia og De forente arabiske emiratene. Sudan har sendt militære styrker til Jemen for å bistå den saudiarabiske militæraksjonen i borgerkrigen der.

Det er ikke i disse landenes interesse å få en demokratibevegelse i Sudan. Saudi-Arabia, Emiratene og Egypt ønsker ha kontroll på nabolaget.

Samtidig har Khartoum mottatt enorme beløp i bistand fra de oljerike Gulf-landen. I praksis er det Sikkerhets- og etterretnings-styrkene, sammen med den såkalte Rapid Support Forces (RSF) som står for den grove volden som begås mot demonstranter og demokratiforkjempere.

RSF er bygget opp rundt elementer fra Janjaweed-milits i Darfur som spredt terror-, frykt og død i sivilbefolkningen i Dafur, på grensen til Tsjad.

GENERAL: Abdel Fatah al-Burhan leder militærrådet i Sudan som blir støttet av Gulf-landene, Saudi-Arabia, De forente arabiske emiratene og Egypt. Målsettingen er å knekke demokratibevegelsen i Khartoum. Foto: Sudan TV

Begge disse paramilitære grupperingene ble i sin tid etablert av den avsatte presidenten, Omar al-Bashir, sier Gunnar M. Sørbø.

I 30 år var Omar al-Bashir en av de mest forhatte og beryktede lederne i Afrika. Han utmanøvrerte rivaler, holdt på makten gjennom hungersnød og borgerkrig. Et tiår med store oljeinntekter gjorde at han kunne spinne et nett av sikkerhetsstyrker og milits som han personlig kontrollerte.

Siden 2009 har Bashir vært ettersøkt av den internasjonale straffedomstolen i Haag. Anklaget for brudd på menneskerettighetene og for forbrytelser mot menneskeheten. På 1990-tallet lot han Osama bin Laden oppholde seg i Sudan, og president Omar al-Bashir ble en internasjonal paria da han sto bak folkemordet i Darfur hvor hundretusener av mennesker ble drept eller sultet i hjel.

DARFUR: Hundretusener skal ha mistet livet under terroren mot sivilbefolkningen i Darfur. Sudans avsatte president, Omar al-Bashir, planla og utførte folkmordet i den sudanske provinsen, ifølge den internasjonale domstolen i Haag. Foto: BEN CURTIS / AP

Det meste av terroren i Darfur ble begått av Janjaweed-militsen. I dag er det mange av de sammen folkene som var i den beryktede militsen, medlemmer i det som i dag kalles Rapid Support Forces. Den står bak den brutale volden mot, og drapene på demokratiforkjempere i Khartoums gater.

