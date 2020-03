FERDIG: Pete Buttigieg gir opp kampen om å bli demokratenes presidentkandidat. Foto: Santiago Flores / Reuters

Pete Buttigieg trekker seg fra presidentkampen

To dager før den viktige «supertirsdagen» trekker Pete Buttigieg (38) seg fra kampen om å bli demokratenes motkandidat til Donald Trump i høstens presidentvalg.

Det bekreftet han i hjembyen South Bend søndag kveld lokal tid – tre timer etter at en rekke amerikanske medier meldte han at kom til å trekke seg.

– På dette tidspunktet er den beste muligheten for å bevare troen på våre mål og ideer å tre til side, og hjelpe til å samle partiet og landet vårt, sier han fra scenen.

– Jeg har tatt det vanskelige valget om å trekke meg fra kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat. Jeg vil likevel gjøre alt jeg kan for at vi får en ny demokratisk president i januar.

«2024! 2024! 2024!», var svaret fra de fremmøtte i South Bend.

– Da vi startet denne valgkampkampanjen for over et år siden, med fire personer på et lite kontor, uten store mail-lister, milliarder av dollar, men med et håp, visste nesten ingen hva jeg het, færre kunne uttale navnet mitt, åpnet Buttigieg etter å ha blitt ønsket velkommen til scenen av ektemannen Chasten Buttigieg.

– For ett og et halvt år siden kom min mann hjem og spurte hva jeg tenkte om å stille som presidentkandidat. Jeg lo. Jeg lo av livet. Etter å ha blitt forelsket i Pete, fikk jeg troen på livet igjen. Jeg ba han stille, for jeg visste at det var andre i landet vårt som trengte å tro på seg selv også, sa Chasten Buttigieg.

– Det har vært en ære å dele min ektemann med resten av landet, la han til.

Trump: – Bra timing

38 år gamle Buttigieg lå på tredjeplass bak Bernie Sanders og Joe Biden etter fire av 24 dager av primærvalget.

President Donald Trump reagerte slik på nyheten:

– Pete Buttigieg er UTE. All hans stemmer supertirsdag vil gå til søvnige Joe Biden. Bra timing. Dette er starten fra Demokratene til å sette Bernie ut av spill. Ingen nominasjon, igjen.

Overrasket

Han overrasket stort og vant i Iowa, og fulgte opp med annenplass i New Hampshire og tredjeplass i Nevada.

I South Carolina natt til søndag ble han nummer fire, men måtte innse at han ikke fikk noe delegater. South Carolina endte med storseier for Joe Biden.

Tirsdag venter en svært viktig dag, der 14 delstater skal dele ut sine delegater.

Ifølge Washington Post er en av grunnene til at Buttigieg nå velger å trekke seg at han tror han ikke vil vinne noen av delstatene tirsdag kveld, og at forspranget opp til konkurrentene vil bli for stort.

– Takk, Pete Buttigieg. Jeg vet du vil fortsette å gi tilbake og tjene landet vårt i mange år fremover, skriver Elizabeth Warren på Twitter.

– Pete Buttigieg har hatt en inspirerende og historisk valgkampkampanje. Jeg har så mye respekt for deg, Pete Buttigieg, og jeg vet det er store ting i fremtiden, skriver Amy Klobuchar.

Buttigieg er den første åpne homofile som har fått delegater i et nominasjonsvalg for et stort politisk parti, skriver avisen.

Natt til søndag trakk også Tom Steyer seg fra kappløpet om å bli Demokratenes presidentkandidat.

Publisert: 02.03.20 kl. 00:46 Oppdatert: 02.03.20 kl. 03:06

