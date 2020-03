FERDIG: Pete Buttigieg gir opp kampen om å bli demokratenes presidentkandidat. Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Medier: Pete Buttigieg trekker seg fra presidentkampen

To dager før den viktige «supertirsdagen» trekker Pete Buttigieg (38) seg fra kampen om å bli demokratenes motkandidat til Donald Trump i høstens presidentvalg.

Det melder en rekke amerikanske medier.

Det er ventet at 38-åringen offentliggjør at han trekker seg i sin hjemby South Bend søndag kveld lokal tid.

38-åringen ligger på tredjeplass bak Bernie Sanders og Joe Biden etter fire av 24 dager av primærvalget.

Han overrasket stort og vant i Iowa, og fulgte opp med annenplass i New Hampshire og tredjeplass i Nevada.

I South Carolina natt til søndag ble han også nummer tre, men måtte innse at han ikke fikk noe delegater. South Carolina endte med storseier for Joe Biden.

Tirsdag venter en svært viktig dag, der 14 delstater skal dele ut sine delegater. Så langt er 193 delegater delt ut, tirsdag venter ytterligere 1600.

Ifølge Washington Post er en av grunnene til at Buttigieg nå velger å trekke seg at han tror han ikke vil vinne noen av delstatene tirsdag kveld, og at forspranget opp til konkurrentene vil bli for stort.

Buttigieg er den første åpne homofile som har fått delegater i et nominasjonsvalg for et stort politisk parti, skriver avisen.

Natt til søndag trakk også Tom Steyer seg fra kappløpet om å bli Demokratenes presidentkandidat.

Publisert: 02.03.20 kl. 00:46

