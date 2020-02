EVAKUERT: Et større område i bydelen Bäckby i Västerås er stengt av etter funn av det politiet beskriver som en mulig farlig gjenstand. Foto: Aftonbladet

Stenger av område i svensk by etter mulig bombefunn

Politiet i Västerås undersøker funn av en mistenkelig gjenstand etter et ran i bydelen Bäckby.

Hele sentrum av Bäckby er stengt av, og bombegruppen er på vei, skriver Aftonbladet.

Ifølge politiet ble de i 10-tiden varslet om et ran på et apotek i Bäckby, en forstad like utenfor sentrum av Västerås. To maskerte personer er mistenkt for ranet, og stakk ifølge Expressen av fra stedet i bil like etter.

– Etter ranet har personene plassert en mulig farlig gjenstand i butikken, og det gjør at politiet raskt evakuerer butikken og torget rundt. Det er for menneskers sikkerhet, sier Johan Talberg, pressetalsperson i politiet, til Aftonbladet.

Foreløpig er ingen pågrepet. Politiet beskriver ranet som en «grov forbrytelse», men vil foreløpig ikke beskrive hva slags funn som er gjort. Ifølge Aftonbladets opplysninger mistenker politiet at det dreier seg om en bombe.

Publisert: 15.02.20 kl. 13:49

