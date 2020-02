CHARLESTON: Fra venstre: Pete Buttigieg, Michael Bloomberg, Elizabeth Warren og Bernie Sanders under demokratenes debatt i Charleston i Sør-Carolina 25. februar. Foto: Patrick Semansky / AP

Skal ha sagt «drep det» til gravid ansatt: Warren til angrep på Bloomberg

Senator Elizabeth Warren gikk hardt ut mot Michael Bloomberg under nattens debatt for angivelig å ha sagt «drep det» da en tidligere ansatt fortalte at hun var gravid.

Demokratenes debatt i Charleston i Sør-Carolina var preget av flere personangrep og avbrytelser, og spesielt stygt ble det da senator Warren fortsatte sine angrep på den tidligere borgermesteren i New York.

– Da jeg jobbet som lærer, en jobb jeg elsket, mistet jeg jobben da det syntes at jeg var gravid. Men i det minste hadde jeg ikke en sjef som sa til sin arbeidsgiver: «Drep det», slik Bloomberg har sagt til en kvinnelig ansatt.

– Jeg har aldri sagt dette, svarte en tydelig frustrert Bloomberg.

På spørsmål om hva slags bevis Warren hadde for denne påstanden, svarte hun «kvinnens ord».

Fakta om Demokratenes nominasjonsvalg 3. november 2020 holdes det presidentvalg i USA. Donald Trump stiller til gjenvalg for Republikanerne, mens en rekke demokrater kjemper om å bli hans hovedutfordrer.

Demokratenes nominasjonsprosess startet i delstaten Iowa mandag 3. februar og fortsatte i New Hampshire 11. februar og i Nevada 22. februar. Fram til 7. juni skal det holdes nominasjonsvalg i alle USAs 50 delstater, samt i Washington D.C. og flere territorier.

Nominasjonsvalgene skjer på flere ulike måter. Mange delstater holder primærvalg, som enten er åpne for alle eller kun for dem som er registrert som partiets velgere. Andre steder holdes det velgerforsamlinger, eller caucus, som er en form for politiske allmøter.

Over 30 personer meldte seg på i kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat, det er historisk mange. Antallet er nå redusert til elleve. I front ligger senator Bernie Sanders (78), tidligere ordfører i South Bend Pete Buttigieg (38), senator Elizabeth Warren (70) og tidligere visepresident Joe Biden (77).

New Yorks tidligere borgermester Michael Bloomberg (77) deltar ikke i de fire første nominasjonsvalgene i februar, men sparer seg til supertirsdagen 3. mars, da 14 delstater holder primærvalg, blant dem California og Texas.

Valgene avgjør hvor mange delegater den enkelte får med seg til Demokratenes landsmøte i Milwaukee 13. -16. juli. I alt 3.768 valgmenn og delegater velger partiets presidentkandidat.

En femdel av Demokratenes delegater er såkalte superdelegater. De er ikke valgt og bestemmer selv hvilken kandidat de vil stemme på. Kilde: NTB, RealClearPolitics Vis mer

Senator Elizabeth Warren tar tidligere New York-borgermester Michael Bloomberg i hånden etter Demokratenes debatt i Charleston i Sør-Carolina. Foto: Patrick Semansky / AP

les også Demokratenes debatt: Tøffe angrep på Bernie Sanders

«Kill it»

«Drep det»-kommentaren dreier seg om en angivelig hendelse i selskapet Bloomberg tilbake på 1990-tallet.

Ifølge dokumenter fra et søksmål som flere amerikanske medier har sett, inkludert Washington Post, skal Bloomberg ha sagt «drep det» («kill it») da en ansatt fortalte at hun var gravid.

Han skal også ha kalt henne «nummer 16» – angivelig en referanse til antall ansatte i selskapet som var gravide.

Bloomberg har nektet for anklagene. Detaljene rundt nøyaktig hva Bloomberg skal ha sagt er litt uklare, om det ble sagt som en beskjed eller stilt som et spørsmål.

Ifølge Washington Post har Bloomberg inngått et forlik med den omtalte kvinnen. Avisen har også intervjuet en tidligere kollega av kvinnen, som hevder at han var vitne til samtalen.

– Jeg husker hun hadde fortalt noen av hennes venninner at hun var gravid, forteller den tidligere kollegaen:

– Og Mike (Bloomberg, journ.anm.) kom ut og jeg husker han sa: «Skal du drepe det?» Alt stoppet opp. Jeg kunne ikke tro det.

Sammenligner Bloomberg med Trump

Demokratenes debatt i natt var ikke første gang Warren gikk hardt ut mot Bloomberg.

Under milliardærens debut på debatten i Las Vegas i forrige uke, hevdet Warren at Bloomberg har en «historie med å gjemme unna skatt og trakassere kvinner» – karakteristikker hun mener minner om sittende president Donald Trump.

– La oss snakke om hvem vi stiller mot: En milliardær som har referert til kvinner som «feite kvinnfolk» og «hestetryner». Nei, jeg snakker ikke om Donald Trump, jeg snakker om borgermester Bloomberg, sa Warren under Las Vegas-debatten.

«Feite kvinnfolk»- og «hestetryner»-kommentaren er en av mange historier om Bloomberg som Washington Post brakte til overflaten tidligere denne måneden.

Den amerikanske avisen har publisert et 32 sider langt hefte som Bloomberg fikk på et bursdagsselskap med jobben i 1990. Heftet er navngitt «Vidd og visdom fra Mike Bloomberg» og inneholder en rekke sitater fra milliardæren.

les også Clint Eastwood vil ha Bloomberg som president

Åpner for å skrote taushetspliktavtaler

Etter at Warren har kommet med flere anklager mot Bloomberg om seksuell trakassering, har milliardæren sagt at han åpner for å heve taushetspliktavtaler med minst tre kvinner som tidligere har gått til søksmål mot ham – inkludert kvinnen han angivelig skal ha bedt om å foreta en abort.

Avtalene hindrer kvinnene fra å snakke offentlig om tidligere søksmål mot Bloomberg på grunnlag av angivelig diskriminering eller seksuell trakassering.

Selskapet har ennå ikke hevet avtalene, men vil gjøre det hvis kvinnene tar kontakt og sier at det er det de ønsker.

Publisert: 26.02.20 kl. 10:43

