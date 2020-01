HØYTIDELIG: Leder for Representantenes hus Nancy Pelosi skriver under riksettstiltalen før den skal bæres over til Senatet. Foto: SHAWN THEW / EPA

Har overført riksrettssaken mot Trump til Senatet: – I dag skaper vi historie

Representantenes hus i USA har nå fysisk levert riksrettstiltalen mot Donald Trump til Senatet.

Tidligere onsdag ble det klart hvem som vil utgjøre «påtalemyndigheten» når saken mot Trump kommer opp.

Ifølge amerikanske medier er de syv utvalgte demokratene nå godkjent som aktorat og tiltalepunktene er vedtatt oversendt til Senatet.

Tiltalen er nå skrevet under av leder for Representantenes hus Nancy Pelosi, og fysisk båret over til Senatet, slik reglene er. Torsdag vil den bli lest opp for senatorene.

– I dag skaper vi historie. Når medlemmer av administrasjonen går nedover hallen her og skal levere riksrettstiltalen mot USAs president for maktmisbruk og motarbeidelse av kongressen, krysser vi en terskel i historien, sa Pelosi før hun skrev under.

PROSESJON: Cheryl Johnson og Paul Irving bærer riksrettstiltalen over til Senatet på Capitol-bygningen i Washington D.C. onsdag kveld. Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

228 stemte for og 193 mot, og det var demokratene og én uavhengig representant som støttet forslaget om å stille presidenten for riksrett.

Flertallslederen i Senatet, republikaneren Mitch McConnell, tok i mot tiltalen, og har varslet at riksrettssaken kan starte førstkommende tirsdag.

Det var i desember at et flertall i Representantenes hus vedtok å stille president Donald Trump for riksrett. Trump er tiltalt for maktmisbruk og for forsøk på å hindre Kongressens arbeid.

Trump etter riksrett-tiltalen: – Jeg koser meg

Bakgrunnen for saken er at Trump anklages for å ha forsøkt å presse Ukraina til å starte en etterforskning som ville involvert demokraten Joe Biden, som håper å bli presidentkandidat.

Det er ansett som svært sannsynlig at Senatet, som har republikansk flertall, kommer til å frikjenne Trump. Donald Trump er den tredje presidenten som stilles for riksrett i USA.

Publisert: 15.01.20 kl. 19:44 Oppdatert: 16.01.20 kl. 00:12

