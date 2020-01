VALGKAMP: Donald Trump snakker til potensielle velgere under et arrangement i Milwaukee i delstaten Wisconsin denne uken. Foto: TANNEN MAURY / EPA

Flertall for å overføre riksrettssaken mot Trump til Senatet

Representantenes hus i USA har som ventet vedtatt å oversende riksrettstiltalen mot Donald Trump til Senatet.

Tidligere onsdag ble det klart hvem som vil utgjøre «påtalemyndigheten» når saken mot Trump kommer opp.

Ifølge amerikanske medier er de syv utvalgte emokratene nå godkjent som aktorat og tiltalepunktene er vedtatt oversendt til Senatet.

Punktene skal imidlertid bæres fysisk over til Senatet, slik regelen er, før de torsdag vil bli lest opp for senatorene.

Flertallslederen i Senatet, republikaneren Mitch McConnell, har varslet at riksrettssaken kan starte førstkommende tirsdag.

Det var i desember at et flertall i Representantenes hus vedtok å stille president Donald Trump for riksrett. Trump er tiltalt for maktmisbruk og for forsøk på å hindre Kongressens arbeid.

Trump etter riksrett-tiltalen: – Jeg koser meg

Bakgrunnen for saken er at Trump anklages for å ha forsøkt å presse Ukraina til å starte en etterforskning som ville involvert demokraten Joe Biden, som håper å bli presidentkandidat.

Det er ansett som svært sannsynlig at Senatet, som har republikansk flertall, kommer til å frikjenne Trump. Donald Trump er den tredje presidenten som stilles for riksrett i USA.

