BLÅLYS: Ved 04-tiden natt til søndag lokal tid står Tiffany McConnell i en gate rett ved der masseskytingen fant sted. Hun forteller at det er politi overalt. Foto: Privat

Tiffany (43) hørte skytingen: – Det lå døde mennesker foran nattklubben

Tiffany McConnell befant seg på en nattklubb rett ved gaten der en bevæpnet mann skjøt og drepte minst ti personer i byen Dayton i Ohio. – Folk fikk panikk, sier 43-åringen til VG.

McConnell var ute på byen med venninner og hygget seg, da de plutselig hørte skudd fra utsiden av bygningen ved 01-tiden natt til søndag lokal tid.

Hun forteller at det raskt oppsto kaos da gjestene forsto at det var en pågående skyting på utsiden av klubben i byen Dayton i delstaten Ohio i USA.

– Folk fikk panikk da de så døde mennesker ligge utenfor klubben. Det var så mange døde, som ikke visste at de ikke skulle våkne opp til en ny dag. Dette er tragisk for byen vår, sier hun til VG.

Ti mennesker er foreløpig bekreftet drept og ytterligere 16 personer ble sendt til sykehus etter masseskytingen. Den mistenkte gjerningspersonen ble skutt og drept av politiet.

FØR SKYTINGEN: Kort tid før masseskytingen startet, la Tiffany McConnell ut dette bildet fra klubben hun var på sammen med sine venninner natt til søndag. Foto: Privat

– Skjønner ikke hvorfor det er så mye hat

McConnell sier at gjestene umiddelbart fikk beskjed om å ta seg ut på baksiden av klubben.

Det første hun gjorde da hun kom ut, var å ringe sønnen som befinner seg i Japan og fortelle ham at hun hadde det bra. Hun kontaktet også de hun kjenner som kunne befinne seg i området, for å forsikre seg om at de var i sikkerhet.

– Jeg håper at jeg har fått tak i alle og at de er trygge, sier McConnell og legger til:

– For å være ærlig er jeg litt i sjokk. Dette er byen vår, og jeg ser ingen grunn til all denne volden. Jeg skjønner ikke hvorfor det er så mye hat og hvorfor folk ikke bare kan være glad i hverandre.

AVSPERRET: Dette bildet er tatt ved åstedet i Dayton, Ohio. Et større område er sperret av. Foto: WHIO.com

I gaten på baksiden av klubben, ble de evakuerte gjestene bedt om å trekke lenger bort fra området. McConnell sier at det var høy tilstedeværelse av politi, både fra Dayton og nærliggende områder, i tillegg til ambulanser og helsepersonell.

Når VG snakker med McConnell, er klokken ti over fire natt til søndag i Dayton. Hun står omringet av blålys på 5th Avenue, den samme gaten der skytingen fant sted.

– Politiet gir oss ingen konkrete opplysninger, men de sier at vi sannsynligvis må være her i noen timer til.

Andre masseskytingen på kort tid

Masseskytingen i Dayton er den andre i USA på 24 timer.

Lørdag tok en bevæpnet mann seg inn på en Walmart-butikk i grensebyen El Paso, vest i Texas. 20 mennesker ble drept og ytterligere 26 skadet.

Bilder fra overvåkningskamera skal vise skytteren gå inn på supermarkedet bevæpnet med en rifle.

– På det som for mange skulle være en hyggelig handledag, ble det en av de dødeligste dagene i Texas’ historie, sa delstatens guvernør Greg Abbott under en pressekonferanse klokken 01.30 natt til søndag norsk tid.

Publisert: 04.08.19 kl. 11:12