BESØKTE SKADDE: Etter å ha besøkt overlevende etter skyteangrepet som fant sted i Texas lørdag, gikk den demokratiske presidentkandidaten Beto O'Rourke hardt ut mot president Donald Trumps og hans retorikk som O'Rourke mener kan kobles til angrepets motiver. Her med overlevende Rosemary på El Paso Universitetssykehus. Foto: Beto O'Rourke, Facebook, AP

Demokratenes presidentkandidater kobler Trumps retorikk til angrepene

Søndag hadde USA sin 253. masseskyting på årets hittil 215 dager. Etter helgens masseskytinger har flere av Demokratenes presidentkandidater gått hardt ut mot Donald Trumps retorikk.

– Vi har hatt en oppsving i hatkriminalitet hvert eneste år de siste tre årene under en administrasjon der du har hatt en president som kaller meksikanere for «voldtektsmenn» og «kriminelle» selv om meksikanske innvandrere begår lagt mindre lovbrudd enn de som er født her i landet.

Det sa den demokratiske presidentkandidaten Beto O'Rourke til CNN søndag etter han hadde vært og besøkt ofrene for Texas-skytingen som fant sted i grensebyen El Paso lørdag formiddag, lokal tid.

20 mennesker ble skutt og drept. Patrick Crusius (21) er ifølge amerikanske medier pågrepet og mistenkt i det myndighetene nå etterforsker som terror.

VISTE MEDFØLELSE: En kvinne legger ned blomster i nærheten av der en hvit mann skjøt og drepte 20 mennesker i nærheten av et kjøpesenter i El Paso i Texas i USA. Foto: JOSE LUIS GONZALEZ / Reuters

Under et døgn senere fant enda en masseskyting sted på amerikansk jord – denne gangen i Dayton i Ohio da en mann utstyrt med skuddsikker vest og ekstra våpenmagasiner begynte å skyte i en bargate.

Ni mennesker ble drept og 26 skadet.

En oversikt fra Gun Violence Archive viser at masseskytinger skjer nærmest daglig i USA. Søndag hadde arkivet 253 registrerte masseskytinger i sin database.

Hilmar Mjelde er postdoktor og USA-forsker ved Universitetet i Bergen og sier forskning særlig peker på to faktorer som forklarer det høye tallet: Det høye antallet håndvåpen i omløp og smitteeffekt.

– Det finnes anslagsvis 400 millioner skytevåpen i privat eie i USA og det er lett å skaffe seg våpen med stort skadepotensial. I tillegg viser forskning at både masseskytinger og terrorangrep har en smitteeffekt kan føre flere til slike angrep, sier han til VG.

Tre angrep på syv dager

Masseskytingen i Dayton søndag var også den tredje på mindre enn syv dager i USA. En knapp uke tidligere ble tre mennesker drept og 15 såret da en mann åpnet ild under en matfestival i småbyen Gilroy i California.

Den 19 år gamle gjerningsmannen i Gilroy i California skjøt seg selv på stedet. Det ble funnet høyreekstremistisk litteratur i mannens hjem, men politiet har ennå ikke fastslått noe motiv.

Hendelsen i El Paso etterforskes som en terrorhandling. 19 minutter før de første meldingene om skyting på kjøpesenteret, ble det publisert et manifest med hatefullt innhold.

Politiet har foreløpig ikke uttalt seg om mulige motiver bak masseskytingen i Dayton.

I HARDT VÆR: I kjølvannet av helgens to masseskytinger har USAs president Donald Trumps retorikk blitt kraftig kritiser av flere demokratiske presidentkandidater. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Flere ut mot Trumps retorikk

De demokratiske presidentkandidatene Julián Castro og senator Cory Booker angriper president Trumps retorikk som de hevder har hjulpet med å frembringe «rase-skepsis og et «et klima for hat» i landet.

– Vi har en president av Amerika som er særlig ansvarlig, sa Booker i intervjuet med NBCs aktualitetsprogram «Meet The Press».

Castro sa i samme intervju at han ser en sammenheng mellom retorikken som blir brukt i manifestet som har blitt undersøkt tilknyttet Texas-gjerningsmannen, og Trumps utspill om innvandrere.

Booker mente Trumps ytringer har hjulpet til å bidra til «den giftige bryggingen av hvit nasjonalisme» i USA.

– Etter han ikke sto opp og fordømte nynazistene med en gang etter Charlottesville, lot publikum rope: «Send henne tilbake» i 13 sekunder for noen uker siden, har han ikke lenger noen kredibilitet, sa Castro.

– Er dette bare politisk spill fra demokratene, eller ligger det noe sannhet i det?

– Vi må være forsiktige her. Det dreier seg som regel om dypt forstyrrende personer. Og masseskytinger har skjedd siden 1999, sier postdoktor og USA-forsker Hilmar Mjelde ved Universitetet i Bergen.

Han sier Trumps retorikk kan ha en effekt, men at det vil være flere og komplekse forklaringer. Mer allment mener USA-forskeren at den apokalyptiske retorikken i amerikansk politikk er dypt urovekkende.

– Begge parter sier at det er slutt på USA som vi kjenner det om motparten vinner valget. Det vil forstyrrede individer fort oppfatte som en oppfordring om å ta saken i egne hender.

SAMLET SEG: Innbyggere i Dayton i Ohio samlet seg morgenen etter masseskytingen for å sørge etter ni personer ble drept og 26 skadet. Foto: John Minchillo / TT NYHETSBYRÅN

I spørsmål om presidentens retorikk kan kobles til det høye tallet masseskytinger i USA, sier Mjelde likevel at forskning tyder på en sammenheng mellom Trump og hatkriminalitet.

– Det er en studie fra 2018 som viser at det er statistisk sammenheng mellom Trumps valgseier i 2016 og en økning i hatkriminalitet i USA. Her peker forskerne på to mulige forklaringer: Trumps retorikk, samt at Trumps valgseier ble opplevd som en validering, en godkjenning, av verdensbildet til ytre høyre, sier Mjelde.

USA-forskeren understreker dog at andre forskere er mer forsiktige, og at det er viktig å skille mellom kausalitet og korrelasjon:

– Kausalitet betyr en direkte årsakssammenheng. Korrelasjon betyr et sammenfall mellom for eksempel Trumps valgseier og mer hatkriminalitet, uten at vi helt vet hvorfor. I forskning opererer vi mest med korrelasjon, tilføyer han.

HOLDT HENDER: Sørgende holdt hender til minne om ofrene for skyteangrepet i Dayton i Ohio. En kvinne holder en plakat som anerkjenner ofrene for masseskytingen som skjedde under et døgn tidligere i El Paso i Texas. Foto: John Minchillo / TT NYHETSBYRÅN

Sendte sine kondolanser

Sent søndag kveld norsk tid møtte Trump for første gang pressen etter de to masseskytingene.

– Jeg sender mine kondolanser til innbyggerne i El Paso, Texas og Dayton, Ohio. De er utrolige mennesker og de har vært gjennom mye, åpnet han.

Videre takket han nødetatene for å ha gjort en fantastisk jobb.

– Til tross for at det var så ille som det var, kunne det ha gått mye verre, sa han og la til at hat ikke hadde noen plass i USA.

– Ikke klart avstand fra hvit nasjonalisme

På spørsmål om hva som blir gjort for å bekjempe masseskytinger sa presidenten at «mange ting blir gjort».

– Vi snakker med mange mennesker. Mange ting er på gang. Vi har gjort mye mer enn de fleste administrasjoner. Det blir ikke snakket så mye om, men vi har gjort mye. Men kanskje må mer bli gjort, sa han og la til:

– Men dette er også et mental helse problem, hvis du ser på begge disse tilfellene, dette er mennesker som er veldig, veldig seriøst mentalt syke.

– Er det sannsynlig at presidenten ville kalt angrepene «terror» om gjerningsmennene ikke hadde vært hvite menn?

– Trump er i alle fall veldig raskt ute med å snakke om terror hvis gjerningspersonene er muslimer, sier USA-forsker Mjelde ved Universitetet i Bergen og legger til:

– Gjennom sitt presidentskap har Trump ikke tatt klart avstand fra hvit nasjonalisme og høyreekstreme miljøer. Han må liksom manes til å gjøre det. Det er påtagelig, siden han utmerker seg med klar og konfronterende tale på de fleste andre felt.

Publisert: 05.08.19 kl. 03:13