Volden på russetur: Pågående konflikt endte i mulig drapsforsøk

Den unge mannen som er siktet for drapsforsøk skal ha blitt provosert på fornærmede før han slo ham med en knust glassflaske. Mannen nekter straffskyld.

Det var natt til mandag, i forbindelse med en russetur til den greske øya Ios, at voldsepisoden fant sted.

Den norske advokaten til den unge mannen som er siktet for drapsforsøk, bekrefter at han er kjent med at det skal ha vært en konflikt mellom siktede og den fornærmede.

– Men hvor lenge det har vært konflikt, eller hva den har gått ut på, kan jeg ikke si noe om, sier siktedes advokat Kim Gerdts.

– Siktede opplever at fornærmede provoserer, og så har det endt i et slagsmål, sier Gerdts.

Sjokkert over siktelsen

Den skadede mannens bistandsasvokat Marte Svarstad Brodtkorb vil ikke kommentere konflikten, men sier de to mennene ikke var nære venner.

Gresk politi bekreftet mandag kveld at en ung mann fra Bærum er siktet for drapsforsøk. Episoden, som skal ha involvert en knust glassflaske, skal ha funnet sted natt til mandag, ifølge politiet.

– Han erkjenner ikke straffskyld for drapsforsøk, og ble svært sjokkert da han ble kjent med siktelsen, sier Gerdts.

VG har vært i kontakt med en mann kjenner begge de involverte mennene.

– Jeg ble sjokkert da jeg fikk høre at han hadde gjort dette. Jeg kjenner ham godt, og han må ha vært veldig provosert. Jeg er sikker på at dette ikke var noe drapsforsøk, sier han.

Den fornærmede, også en ung mann fra Bærum, ble sendt til sykehus i Athen, og fornærmedes far har fortalt til VG at sønnen har det bra etter forholdene. Guttens bistandsadvokat opplyser til VG at gutten er operert og skrives ut av sykehuset tirsdag.

– Han kommer hjem så fort som mulig, per nå er han ikke i stand til å fly. Han blir godt ivaretatt i Athen, sier bistandsadvokat Brodtkorp.

Rettsmøte i morgen

Den siktede mannen blir nå bistått av en gresk forsvarsadvokat, og sitter i arresten på øya Naxos.

– Onsdag skal dommeren ta stilling til om han skal sitte i varetekt frem til neste rettsmøte, eller om han skal løslates, sier Gerdts.

Også kommunen hvor de unge mennene kommer fra, er kjent med konflikten mellom de to unge mennene.

– Dette er en pågående konflikt som vi fikk vite om i formiddag. Hadde vi visst om det tidligere, hadde vi selvsagt agert på det, sier en ungdomsarbeider i kommunen til VG.

Bakgrunnen for den lange konflikten, eller omfanget av konflikten, er ungdomsarbeideren ikke kjent med.

Også politiet i Norge er kjent med saken.

– Vi er involvert på et forebyggende nivå, for vi ønsker ikke en eskalering av en konflikt når de kommer hjem. Så vi skal involveres på et forebyggende nivå. Også kan vi ikke utelukke at det blir dratt videre, men det må vi se på videre. Det vår oppgave er nå er at de involverte partene får det best mulig når de kommer hjem, sier politiførstebetjent Johan Benitez, leder ved ungdomsavsnittet ved Majorstua politistasjon, til VG.

Fraråder elever å reise

Flere medier har skrevet om at norske ungdommer, som skal være russ til neste år, har dratt til Ios denne uken. Ifølge Aftenposten er det ventet minst 600 norske russ. De fleste av dem reiser fra Akershus og Oslo. Mange av dem reiser med turoperatører som arrangerer spesifikke partyturer.

Rektor på skolen hvor drapssiktede går, sier at de har anbefalt at elever ikke deltar på turene til Hellas.

– Både fylkeskommunen og politiet har kommunisert det samme, opplyser rektoren.

