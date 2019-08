AVTALEBRUDDET: Dette russiske missilsystemet, SSC-8 eller 9M729, er årsaken til at USA sa opp avtalen som forbyr mellomdistanse kjernevåpen i Europa. Bildet er tatt på en utstilling utenfor Moskva i januar i år. Foto: Maxim Shemetov / Reuters Foto: Maxim Shemetov / Reuters

Fredag bryter INF-avtalen sammen: Gro ber Putin og Trump hindre ny atomopprustning

Eks-statsminister Gro Harlem Brundtland (80) og tidligere FN-sjef Ban Ki-moon (75) retter nå en siste appell til Donald Trump og Vladimir Putin om å berge Europa fra en ny rustningsspriral med atomvåpen.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

I morgen, fredag 2. august, opphører INF-avtalen som forbyr mellomdistanseraketter med atomstridshoder på europeisk jord.

USAs president Donald Trump varslet oppsigelsen i februar. Hans uttalte hensikt var å presse Russland til å trekke tilbake nye missiler som kan nå store deler av det europeiske kontinentet. Men taktikken feilet.

les også NATO-Jens med siste advarsel til Putin: 2. august er INF-avtalen historie

Sløses bort

Gjennom The Elders, et nettverk av tidligere globale toppledere, kommer Brundtland og Ki-moon nå med en offentlig advarsel til presidentene i USA og Russland.

FELLES APPELL: Gro Harlem Brundtland og Ban Ki -moon ber lederne i USA og Russland ta til fornuft og berge INF-avtalen, som opphører fredag. Bildet er fra Brundtlands besøk hos den tidligere FN-sjefen på hans kontor i New York i 2007. Foto: Pontus Höök / VG

De ber Trump og Putin om å «handle i hele menneskehetens interesse, i stedet for å følge en kortsiktig agenda»:

– INF-avtalen var med på å avslutte den kalde krigen og sikre fred og sikkerhet i Europa. Nå frykter jeg at denne arven kan bli sløst bort av den ene eller den andre siden, som en følge av krigshissing og overmot, sier den tidligere norske statsministeren i en uttalelse på The Elder’s hjemmeside.

VG har ikke lyktes å få kontakt med Gro Harlem Brundtland for ytterligere kommentarer.

les også Putin ruster opp: Denne atomraketten truer Europa

Damage control

Ifølge Pavel Baev, forsker på fredsforskningsinstituttet PRIO, er INF-avtalen ikke lenger relevant for en ny generasjon våpensystemer.

Pavel Baev er forsker på det norske fredsforskningsinstituttet PRIO. Foto: PRIO

Han sier til VG at hverken Russland eller USA har vist noen sterk interesse i å beholde avtalen:

– Det har pågått samtaler mellom USA og Russland i Genève den siste tiden, men uten at noen av partene har hatt noe håp om å berge avtalen. Samtalene har hatt som formål å sørge for at det på kort sikt ikke tas nye strategiske grep som kan true sikkerheten i Europa og dermed lede til nye mottiltak, altså «damage control», sier Baev til VG.

les også Tror ikke Russland har råd til våpenkappløp med USA

Baev startet sin akademiske karriere i Moskva i Sovjet-tiden, men har vært tilknyttet PRIO i Oslo som fredsforsker siden 1992. Han er også tilknyttet tenketanken Brookings i Washington.

Det var USA, med full støtte fra NATOs øvrige medlemsland, som i vinter gikk til det dramatiske skrittet å si opp avtalen i februar. Dermed startet nedtellingen til at INF-avtalen nå opphører formelt 2. august, etter seks måneders oppsigelse.

les også Atomforhandlingene brøt sammen. Lørdag kan våpenkappløpet starte igjen

Pekte på Russland

Bakgrunnen for oppsigelsen er at Russland har utviklet og utplassert en ny generasjon kjernefysiske våpen.

«Det er ingen tvil om at det er Russland som har ansvaret for at denne avtalen bryter sammen, Det er ingen nye amerikanske atomvåpen i Europa. Men det er stadig flere nye russiske landbaserte atomvåpen i Europa. Det er derfor denne avtalen er i ferd med å bryte sammen, sa NATO-sjef Jens Stoltenberg i et intervju med VG 1. februar i år.

les også Stoltenberg: NATO vil ikke svare med nye atomvåpen nå

Dekker ikke nye våpen

– Hverken den mer enn 30 år gamle INF-avtalen eller noen andre avtaler dekker trusselen som er utviklet gjennom nye våpen, de supersoniske våpensystemene som president Putin har varslet, eller de nye truslene i cyberspace. Men det er alltid en fordel at nye nedrustningsavtaler bygger på eksisterende avtaler, og det er urovekkende at de gamle avtalene faller bort, sier Pavel Baev.

Han argumenterer med at president Putin over lang tid har ønsket å kvitte seg med INF-avtalen, men har nølt med å ta den politiske belastningen for dette. I stedet har Putin klart å fri til Trump-administrasjonens skepsis mot internasjonale avtaler. Resultatet ble at Trump og USA gikk til ensidig oppsigelse av avtalen, ifølge Baev.

Dette er INF-avtalen INF står for Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty og er en nedrustningsavtale mellom USA og Russland som forbyr landbaserte mellomdistanseraketter.

Avtalen ble inngått av USAs president Ronald Reagan og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov i desember 1987. Den trådte i kraft 1. juni 1988. Avtalen var den første som fjernet en hel våpenklasse fra de to atommaktenes arsenaler.

USA kvittet seg med om lag 850 missiler av typen Pershing 1B, Pershing 2 og BGM-109 Tomahawk.

Sovjetunionen destruerte 1.850 missiler av typen SS-4, SS-5, SS-12, SS-23, SS-20 og SSC-X-4. (Kilder: Ritzau, Store norske leksikon, NTB) Vis mer

Konfrontasjon

Russlands president Vladimir Putin har gjennom en formell president-ordre bekreftet at også Russland trekker seg fra avtalen, og fredag er altså hele INF-avtalen historie.

– Konfrontasjon mot Vesten er et middel for det russiske lederskapet for å opprettholde nasjonens selvbilde og patriotisme. Men virkemidlene er forskjellige fra den kalde krigen. Nå handler det i stor grad om hybride operasjoner, sier PRIO-forskeren.



Publisert: 01.08.19 kl. 09:14