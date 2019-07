HYGIENEPROBLEMER: – Vi er sikkert tusen stykker som bor på denne skolen, og har hatt en utfordring med hygienen hele tiden, sier Egil Skjoldmo, lagleder for gutter 12-laget til Søreide Idrettslag. Foto: Egil Skjoldmo

Magesjau-kaos på Dana cup – ungdommer isolert

Nærmere 50 barn og unge som deltar på Dana Cup er plassert på isolat etter at en skole som innlosjerer deltagere er angrepet av smittsom magesyke. – Jeg har ikke opplevd smitte spre seg så raskt noen gang, sier en av foreldrene til deltagerne på fotballcupen.

Nå nettopp

Det er deltagerne som er innlosjert på Muldbjergskolen i Hjørring i Danmark som er angrepet av magesjauen som i løpet av det siste døgnet har spredd seg raskt mellom fotballagene.

– Ja, her sprer det seg fort. Vi ligger på rommet vi har på skolen og håper at det skal gå bra med oss som ennå er friske. Men i dag tidlig var det en av guttene som ble dårlig. Han ble raskt tatt ut og lagt på isolat sammen med de andre syke, forteller Egil Skjoldmo, lagleder for gutter 12 på Søreide idrettslag.

De er med i turneringen som er Danmarks største internasjonale fotballturnering, der mer enn 1000 lag deltar.

Klasserom ble isolat

Han ligger på skolen sammen med laget sitt. Foreldre VG har snakket med, hevder at omkring tredve gutter som er innlosjert på skolen, er lagt på et eget klasserom som er gjort om til isolat.

GUMMIHANSKER: Forsøk på å hindre smitten på Dana Cup er blant annet å dele ut gummihansker. Foto: Privat

– Det er et eget rom her på skolen, med helsepersonell. De går omkring i hvite drakter og munnbind. Slik jeg forsto det, var det i går kveld omkring 25 barn og voksne som er sendt på isolat, sier Skjoldmo.

Han er ikke overrasket over at utbruddet kom. Skolen losjerte, ifølge Dana Cup, 800 personer.

– Vi har hatt en utfordring med hygienen hele tiden. Den har vært elendig. Det er bare omkring ti toaletter i bygget, og de går tett hele tiden. Og det er to garderober med dusjer, som skal brukes av alle som bor her.

Torben Vandsted, pressetalsmann for Dana Cup, sier det er for tidlig å konkludere på årsak til spredningen av mageviruset.

– Hvordan smitten har skjedd, kan vi ikke si noe om nå. Men vi har fått konstatert at det ikke har noe med maten å gjøre, sier han til VG.

Spredte seg raskt

Flere fotballag har i løpet av kvelden og natten flyttet ut fra skolen, forteller lagleder Skjoldmo.

– Vi som er igjen nå, har ikke annet alternativ enn å bli boende. Fergen hjem til Bergen går ikke før lørdag kveld. Barna har reagert på at folk spyr i busser og ganger overalt på skolen her, men i dag ser det ut som at Dana Cup har en egen patrulje som henter de syke og vasker opp etter dem når de får beskjed. Dusjene er stengt.

HOLDER SEG PÅ ROMMET: Lagleder Egil Skjoldmo er ennå på skolen med utbruddet. – Vi som er igjen her nå, har ikke annet alternativ enn å bli boende, sier han. Foto: Privat

To andre norske lag har allerede flyttet ut. En av foreldrene ved et av lagene forteller til VG som at smitten spredte seg raskt.

– Den har gått gjennom alle lagene på skolen som en farsott, sier han.

Andre foreldre hevder at også andre skoler har hatt utbrudd, men Vandsted ved Dana cup avviser dette.

– Det er meget varmt i Danmark nå, likevel er dette en enkeltstående hendelse på skolen.

I dag skal Søreides tolvåringer spille sluttspill. Det er meldt 32 varmegrader, og de har én innbytter igjen på hvert av lagene.

– Det eneste tiltaket vi har fått beskjed om, er at vi som ennå er friske, skal spise frokost på en annen skole i dag.