«LANDINGSKORS»: Sjefinstruktør Johan Hellström ved minnesmerket utenfor Umeå fallskjermklubbs lokaler. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Umeå fallskjermklubb i sorg: – Vil minnes dem som engler

UMEÅ (VG) Den lille fallskjermklubben har hatt rundt 25 aktive medlemmer. Søndag mistet en tredjedel av dem livet. Mange av dem var unge, forteller sjefinstruktør Johan Hellström til VG.

Oppdatert nå nettopp







«Vila i frid» står det skrevet på kort som er lagt ned sammen med røde og hvite roser utenfor inngangen til Umeå fallskjermklubb. Klubben holder til like ved flyplassen.

Det har gått knappe to døgn siden den fatale ulykken. Et fly med én pilot og åtte fallskjermhoppere styrtet på øya Storasandskär. Syv av personene om bord var menn. To var kvinner. Alle omkom.

Ved siden av parkerte småfly ligger lokalene til klubben. Utenfor har medlemmene laget et «landingskors» i rød plast. Oppå ligger blomster og tente lys.

– Det som skjærer i meg er at det var altfor mange unge personer om bord, som hadde livet foran seg. Det var en helt vanlig hoppdag, men med uvanlig mange unge om bord, sier sjefinstruktør Johan Fjellström til VG.

– Alle som har vært i fallskjermsporten i lengre tid har vært med på ulykker, men dette er noe av det jævligste jeg har vært med på.

Identiteten til de omkomne er så langt ikke offentliggjort.

arrow-left







expand-left arrow-right I SORG: Utenfor Umeås fallskjermklubb hvor flere har lagt blomster og lys.

«Tiden sto stille»

Inne i klubbens lokaler er flere av medlemmene samlet. Det er her de pårørendes krisesenter har holdt til de siste dagene.

Sjefinstruktøren var selv på ferie i Slovenia for å hoppe i fallskjerm da den fatale ulykken inntraff. Han ble oppringt av søndagens hoppleder som fortalte at flyet hadde styrtet.

– Jeg sa «si at du tuller». «Nei, Johan. Jeg tuller ikke», sa han.

Det neste som gikk gjennom hodet til sjefinstruktøren var: Hvem var i flyet?

– I det sekundet står tiden stille. Og så ble navnene lest opp, forteller en tydelig preget Hellström.

De knappe to døgnene etter ulykken har bestått i organisering og samtaler med de pårørende og andre personer i miljøet. Hellström kjente selv alle i den lille fallskjermklubben.

– De står meg nære, jeg har hoppet med alle, kjenner alle og har hatt flere av dem som studenter. Jeg er selv forelder og har fire barn, men jeg kan ikke forestille meg den sorgen som de mammaene og pappaene som har mistet sine kjære opplever. Ingen skal behøve å overleve sine barn.

– Hvordan vil du minnes de dere nå har mistet?

– Som engler.

les også Mintes de omkomne etter flystyrten: – Vil prege Umeå i lang tid fremover

Et uvanlig tett miljø

Politiet og den svenske havarikommisjonen jobber nå med å finne ut av hva som forårsaket ulykken. For klubben består dagene av å følge opp de mange sørgende.

– Det blir noen tøffe dager, og det blir altfor mange begravelser å gå i før dette er ferdig. Det blir noe man har med seg resten av livet. Å være lei seg, slutter man aldri å være, men man kommer til å lære seg å leve med det, sier han.

Han forteller om et svært tett miljø der «alle kjenner alle».

– Man hopper av to grunner. Den ene er at det er gøy å hoppe fallskjerm. Den andre er å komme inn i den sosiale gruppen, og det blir uvanlig tett, for vi er avhengige av hverandres sikkerhet i luften når vi hopper ut. Man omgås uavhengig av hvilket yrke man har eller hvor gammel man er. Alle er like i luften.

– Det er noe av grunnen til at det er lettere for oss å komme oss videre, enn for mange andre som rammes av tragiske hendelser. Folk klemmer, og samholdet vårt skal hjelpe oss ut av det, sier Hellström.

Alle hopp avlyst

Han forteller om en enorm støtte fra resten av Sverige, men også fra andre land verden over. Litt tidligere på dagen kom blomster fra en fallskjermklubb i Norge.

Fallskjermklubben har tirsdag lagt ut en uttalelse på sine nettsider.

– Våre hjerter blør og tårene slutter ikke å renne, skriver de.

Inntil videre er alle planlaget fallskjermhopp i den svenske byen avlyst.

– Om vi i fremtiden kommer til å kunne drive virksomheten videre er i øyeblikket veldig uklart for oss. Men vi kommer til å gjøre alt vi kan for at denne fantastiske klubben skal kunne leve videre, og kommer til å holde dere oppdatert om endringer.

les også Vitne om flystyrten: Flyet manglet en vinge

Deler løsnet i luften

Lederen i Det svenske fallskjermforbundet (SFF), Per-Olov Humla, og riksinstruktør Petter Alfsson Thoor, har tilbrakt de siste to dagene i Umeå, etter at ni av deres medlemmer brått ble revet bort i flystyrten søndag.

– Det er en stor sorg og en ufattelig følelse etter det som har skjedd. At ni personer ikke kom hjem, men omkom under disse enormt tragiske omstendighetene, sier Humla.

Sjefinstruktør Johan Hellström ber folk unngå spekulasjoner om årsaken til ulykken. På pressekonferansen mandag ettermiddag bekreftet den svenske Havarikommisjonen at deler av flyet løsnet i luften.

– Så langt, ut ifra filmer og vrakdeler, kan vi si at deler av flyet har separert seg i luften, sier Hans Ytterberg.

Det er tre fallskjermklubber i Sverige som bruker flytypen GippsAero GA8 Airvan, den samme flytypen som styrtet søndag. Ifølge Sveriges Radio velger samtlige å sette flytypen på bakken mandag.

Publisert: 16.07.19 kl. 12:46 Oppdatert: 16.07.19 kl. 13:04