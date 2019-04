TIL IRAK: Patricio Galvez skal få med seg barnebarna fra en flyktningeleir i Syria til det svenske konsulatet i Nord-Irak. Ifølge morfaren fremstår barna til Skråmo som underernærte og traumatiserte etter opplevelsene i Den islamske staten. Foto: PRIVAT Foto: PRIVAT

TV 4: Avdøde IS-kriger Michael Skråmos barn skal hentes til det svenske konsulatet i Erbil i Irak

Ifølge TV 4har kurdiske myndigheter i Irak (KRG) gitt klarsignal til at Michael Skråmos sju barn, som befinner seg i en flyktningeleir i Syria, nå kan føres til det svenske konsulatet i Erbil i Nord-Irak.

– Det kjennes fantastisk, sier barnas morfar Patricio Galvez til TV4.

Han har tidligere vært kritisk mot svenske myndigheters håndtering av saken, men sier at han setter pris på de nye opplysningene.

Barna skal legges inn på et privat sykehus når de har ankommet Erbil, sier han.

– De har levd under fryktelige forhold og psykisk trenger de mye støtte for å komme over disse traumene, sier morfaren.

Svensk UD kan ikke bekrefte opplysningene, ifølge TV 4.

– Vi kommenterer aldri enkelttilfeller. Den dialogen har vi med pårørende, sier pressekontakt Lina Eidmark i svensk UD, skriver NTB.

Etter det VG erfarer gjenstår det fremdeles forhandlinger med YPG på den syriske siden før barna kan forlate Syria.

Tok med kone og barn

Skråmo var født og oppvokst i Göteborg i Sverige, men hadde norske foreldre. Kort tid etter at han hadde fullført en kokkeutdannelse, konverterte han til islam. Han reiste til Egypt for å studere arabisk, og siden skal han sakte, men sikkert, ha blitt mer og mer radikalisert.

Skråmo reiste ikke alene til Syria. Hans kone, svenske Amanda Gonzalez, som er Patricio Galvez´datter, og deres fire små barn ble med. På samme tid startet den internasjonale krigen mot IS, og en koalisjon ledet av USA startet bombingen av IS-områder i Irak.

Drept

I februar 2015, mens terrorhæren rykket mot den kurdiske byen Kobane i Syria, på grensen til Tyrkia, dukket en video av Skråmo opp i sosiale medier. Gråtende, ba han flere unge muslimer komme til Syria for å «hjelpe guds religion».

IS tapte slaget om Kobane. Med massiv luftstøtte jaget de kurdisk-ledede bakkestyrkene i Syria stadig IS ut av deres kjerneområder. Storbyene Mosul i Irak og Raqqa i Syria falt. Tusenvis av IS-krigere og sivile innbyggere fanget i krigen, lå døde igjen i ruinene.

Til slutt, i mars i år, var det eneste som var igjen av IS-kalifatet, en liten landstripe ved Eufrat-elven i landsbyen Baghouz, sørøst i Syria.

Det var her ryktene til slutt nådde Skråmos familie. Nordmannen var drept i kamp med de kurdiske styrkene i den siste IS-bastionen. Noen uker tidligere var hans kone, Amanda, drept i et bombeangrep utført av koalisjonen, i samme landsby.

Paret hadde under tiden hos IS rukket å få tre nye barn. De til sammen syv barna, som nå var foreldreløse, kom seg levende ut av krigskaoset. Det er derfor Patricio Galviez, som er barns morfar, landet i Erbil.

IS-barna skaper debatt

Gjennom de siste ukene har VG vært daglig i kontakt med morfaren på telefon og tekstmeldinger, for å fortelle om hans kamp for å få de unge barna hjem. Verden over sitter det nå desperate besteforeldre til barn født inne i IS-områdene, som lurer på hva de kan gjøre. Hva som skal bli disse barnas skjebne, er nå en omfattende internasjonal debatt.

I Norge har Erna Solberg nektet for at staten kan hjelpe slike barn, eller deres foreldre som en gang var IS-medlemmer. Den samme debatten finner sted i Sverige.

I forrige uke sa Sveriges utenriksminister Margot Wallström at regjeringen nå jobber intenst med at alle barn med tilknytning til Sverige som befinner seg i Syria, skal få den hjelpen de trenger. Wallström sa samtidig at hun arbeider tett med de andre nordiske landene for å finne en løsning.

Skråmo sine barn kunne ha søkt om norsk statsborgerskap gjennom faren, men det er mer sannsynlig at de får svensk statsborgerskap gjennom moren. Barna har en sterkere tilknytning til Sverige, der fire av dem er født, og der besteforeldrene bor.

