SKYTEEPISODE: Nødetatene på plass utenfor synagogen i Poway nord for San Diego.

Skyting ved synagoge i USA

Lørdag kveld norsk tid opplyser politiet i San Diego i California om skyting ved en synagoge. Flere skal være skadet.

Klokken 20.53 norsk tid skrev sheriffen i San Diego på Twitter at nødetatene hadde rykket ut etter meldinger om en mann med et skytevåpen i området rundt en synagoge i Poway nord for den amerikanske storbyen.

Ifølge kanalen 10News San Diego skal flere ha blitt skutt.

De skriver videre at det er snakk om minst fire ofre.

Klokken 21.30 skriver sheriffen at en mann er tatt inn til avhør i forbindelse med episoden, og at «det er skader».

Videre oppfordrer han lokalbefolkningen til å holde seg unna området.

Lørdag markerer siste dagen av den jødiske feiringen pesach, eller jødisk påske, og i synagogen skal det ha blitt avholdt et arrangement i den anledning, skriver 10News San Diego.

Skytingen finner sted omtrent et halvt år etter at 18 personer ble skutt, og elleve drept, i en synagoge i Pittsburgh.

Publisert: 27.04.19 kl. 21:39