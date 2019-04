«Gule vester» tenner branner i Paris – blander Notre-Dame inn i protestene

Opp mot 11.000 «Gule vester»-demonstranter skaper påskeaften nytt kaos i den franske hovedstaden, som nå ligner en slagmark.

Oppdatert nå nettopp







Artikkelen oppdateres.

60.000 politifolk har lørdag sin fulle hyre med å takle den voldsomme demonstrasjonen, som de skal ha regnet med ville komme.

Det er fem måneder siden aktivister i hele Frankrike begynte å bruke lørdagene på å gå ut i gatene for å protestere mot president Emmanuel Macron og hans politikk, ikke minst skattenivået. Selv om presidenten har gitt etter for enkelte av kravene, er det fortsatt enorm misnøye blant mange franskmenn i alle samfunnslag.

Norsk kjendismanager i Paris i mars: – Rett og slett en krigssone

Etter at nasjonalsymbolet Notre-Dame ble enormt brannskadd mandag, trekkes nå katedralen inn i demonstrantenes budskap. Den siste uken har hele verden hatt fokus på brannkatastrofen i Paris, og «gule vester» benytter anledningen til å sette den økonomiske mobiliseringen for å gjenreise Notre-Dame opp mot de gule vestenes krav om bedre finansielle kår.

Se VGTV fra opptøyene øverst i artikkelen og bilder fra kaoset i spesialen under (artikkelen fortsetter under bildeserien):

arrow-left



















arrow-right expand-left I BRANN: De gule vestene har tatt til gatene igjen i Paris, flere steder står kjøretøy i flammer.

les også Notre-Dame: Kamera installert timer før brannen kan gi svar

Lørdag tok demonstrantene seg på nytt ut i gatene, nå for å påpeke at den nedbrente katedralen ikke er det eneste problemet Frankrike må håndtere. De gule vestene hadde angivelig planer om å marsjere bort til Notre-Dame, men politiet rakk å sette opp barrikader rundt området.

En mann utstyrt med et stort trekors demonstrerte i området utenfor barrikadene.

De gule vestene har gjennom dagen utført store mengder hærverk og satt på mindre branner flere steder i gatene. Et stort antall motorsykler skal være satt fyr på.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

KORS: En demonstrant utenfor Notre-Dame. Foto: Francisco Seco / TT NYHETSBYRÅN

Selv om demonstrantene også uttrykker sorg over den brannskadde katedralen, er mange av dem ifølge AP rasende mot at det skal ha blitt donert om lag én milliard kroner til å gjenreise bygget, mens de selv føler at deres økonomiske krav ikke blir møtt.

Nyhetsbyrået AP skriver at rasende demonstranter også kaster steiner mot politiet, som svarer med tåregass tilbake.

Det anslås at så mange som 11.000 demonstranter møtte frem for å marsjere gjennom hovedstaden. 126 personer er pågrepet siden opptøyene startet lørdag formiddag.

Opprinnelig skulle president Macron svare demonstrantene med å holde tale mandag, 2. påskedag. Den er bitt utsatt, men planen er at han skal gjøre det tirsdag i stedet.

Demonstrantbevegelsen «Gule vester» oppsto uten offisiell ledelse eller tilknytning til politiske partier eller fagorganisasjoner. Den har tatt sitt navn fra de gule refleksvestene som skal ligge i alle franske biler.

Bakgrunn: Derfor startet gule vester-demonstrasjonene

I løpet av de siste 18 ukene har flere tusen demonstranter blitt pågrepet og mange hundre såret.

Selv om det er de ekstreme, voldelige personene tilknyttet gule vester som får mest oppmerksomhet, består gruppen stort sett av fredelige demonstranter som ikke ønsker vold.

Publisert: 20.04.19 kl. 15:28 Oppdatert: 20.04.19 kl. 16:03