Aftenposten: Fem norske småbarn alene på flyktningleir i Syria

Fem norske barn, som er søsken og ikke har foreldre, befinner seg i flyktningleiren Al-Hol i Syria, melder Aftenposten.

Det har vært kjent at tre eller fire norske kvinner, seks norske barn og syv svensknorske foreldreløse barn befinner seg i den syriske flyktningleiren Al-Hol.

VG har tidligere skrevet om en morfars desperate reise inn i Syria, og hans kamp for å hente de syv svensknorske barna hjem.

Nå gjør i tillegg Aftenposten det kjent at det er ytterligere fem norske barn befinner seg i flyktningleiren. De skal være i alderen ett til syv år, og uten foreldre.

– De er i en håpløs situasjon

Avisens reporter skal ha truffet fire av barna da han besøkte Al-Hol i begynnelsen av april. Barna snakket flytende norsk, og skal til Aftenposten ha oppgitt navnet på sin far – som angivelig reiste til Syria for noen år siden for å knytte seg til IS.

Aftenposten skriver at de i ettertid sporet opp barnas besteforeldre på morssiden og har besøkt dem på Østlandet.

Besteforeldrene sier at norske myndigheter må gjøre det de kan for å hente barna hjem til Norge.

– De er i en håpløs situasjon, for de kan ikke komme ut ved egen hjelp, sier bestefaren til Aftenposten.

Vil at barna skal komme hjem

Utenriksdepartementet (UD) sier de følger situasjonen for fremmedkrigerne og deres barn i Syria og Irak nøye, og vurderer fortløpende hvilken konsulær bistand som kan tilbys.

– Bekymringen for barna er veldig sterk, og vi jobber aktivt med å se på mulige løsninger i nært samarbeid med andre europeiske land, inkludert Sverige, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en kommentar.

UD ber besteforeldrene til de fem søsknene om å ta kontakt med departementet, skriver Aftenposten.

Politikere som Abid Q. Raja (V) og Knut Arild Hareide (KrF) har krevd at barna hentes hjem til Norge. Det har også partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet gjort, slik at det kan bli politisk flertall for å hente ut barna.

Også FNs barnefond, UNICEF, mener Norge er forpliktet til å hjelpe de rundt 40 barna som er født av norske kvinner i terrorkalifatet til IS.

VG skrev forrige uke om at to av tre mener barn av IS-foreldre bør få komme hjem, men flere stiller krav om alder og fødested.

