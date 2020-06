GÅR I KARANTENE FOR HYTTETUR: Flere svenske organisasjoner bekrefter at nordmenn trosser reisereglene for å få tilbringe sommerferien i Sverige. Foto: Helge Mikalsen / VG

Trosser reiseråd for Sverige: – Mange håper karantenereglene vil endres mens de er her

Nordmenn trosser reiserådene og drar på ferie til Sverige. Formann i Strömstad kjøpmannsforening har merket en økning de siste ti dagene.

Oppdatert nå nettopp

– I dag hadde vi veldig mye kunder og folk innom, og majoriteten var norske og svenske turister. De har lagt opp ferien sin sånn at de bruker så lang tid her som mulig, og så drar hjem for å gå i karantene. Jeg har også inntrykk av at mange håper på at karantenereglene skal endres mens de er på ferie her, sier Heidi Caroline Nyström, formann i Strömstad kjøpmannsforening, til VG.

Det var SVT som først omtalte saken. Til dem har flere svenske organisasjoner bekreftet at nordmenn trosser reiserådene til Sverige.

Nyström forteller at hun har sett en økning den siste tiden, siden regjeringen 12. juni åpnet for å la nordmenn reise øya Gotland i Sverige.

Men nordmennene Nyström møter i Strömstad skal ikke til Gotland.

– Jeg tror de resignerte litt da de fikk vite at man bare får reise til Gotland, og tenkte at nå vil de ikke vente lenger. Mange hadde nok planen klar om å ta den karantenen, og bruke en del av ferien sin til det. Flere har også mulighet for hjemmekontor, så de tenker at de kan ha det i ti dager når de kommer hjem, sier hun.

Mer redd for tilreisende fra Sverige

Ifølge Nyström ser de fortsatt få grensehandlere i den svenske byen.

– Det er ikke så mange som trosser reisereglene bare for å shoppe, men det er jo veldig mange som har hytter og campingvogner som står her hele året, og som har Strömstad som sitt andre hjem, sier hun.

– Disse vanlige grensehandlerne er litt mer forsiktige.

– Hvordan synes dere det er - er det positivt å få flere nordmenn over grensa?

– Ja, det er jo det. Næringslivet her er handel og turisme. Og i og med at det er så lavt smittenivå i Norge, så har vi vært mer redde for tilreisende fra storbyene her i Sverige enn for tilreisende nordmenn.

Publisert: 22.06.20 kl. 22:17 Oppdatert: 22.06.20 kl. 22:28

Mer om Sverige Reiseråd

Fra andre aviser