Ringformet solformørkelse i Asia og Afrika

Søndag kunne deler av Asia og Afrika være vitne til en ringformet solformørkelse.

En såkalt solformørkelse skjer når månen passerer mellom jorden og solen. Ifølge Norsk romsenter kan solformørkelser deles inn i tre grupper: total, partiell og ringformet. Søndagens solformørkelse er ringformet og kommer til å ses som en «ring av ild».

Grunnen til at solen ikke dekkes helt er fordi månen er så langt unna jorden at den ikke er stor nok til å dekke solen totalt. Dermed blir det til det som er kalt en ringformet solformørkelse.

RINGFORMET SOLFORMØRKELSE: Slik så det ut i Malaysia under forrige ringformede solformørkelse, 26. desember 2019. Søndag kan mange få oppleve det samme synet. Foto: SADIQ ASYRAF / AFP

«Ringen av ild» kunne søndag ses først i Kongo rundt klokken 06.00 norsk tid, før solformørkelsen beveget seg øst mot Asia. Ifølge nyhetsbyrået AFP kunne man se solformørkelsen fra 14 land i løpet av fire timer.

Solformørkelser skjer mellom to og fem ganger i året, ifølge Store norske leksikon, og sist man kunne oppleve en ringformet solformørkelse var 26. desember 2019.

Astronom Florent Delefie sa til AFP lørdag at solformørkelsen vil være synlig for omtrent to prosent av verdens befolkning.

Se hvordan solformørkelsen har sett ut så langt søndag:

fullskjerm neste NEW DEHLI: Slik så solformørkelsen ut i New Delhi i India tidligere søndag.

