EU åpner for reisende fra 14 land

Tirsdag annonserte EU at de vil åpne grensene for 14 land – men ikke for amerikanske turister.

I et forsøk på å få i gang den haltende turistnæringen i EU, åpnes nå grensene for en rekke land. Men reisende fra land med høyt smittenivå, som Russland, Brasil og India, vil fortsatt nektes adgang i minst et par uker fremover, skriver AP.

Innreiserestriksjoner til EU vil også gjelde reisende fra USA, der viruset fortsatt herjer i stor grad.

Det åpnes for innreise til EU og Schengenlandene for følgende land:

Algerie, Australia, Canada, Georgia, Japan, Montenegro, Marokko, New Zealand, Rwanda, Serbia, Sør-Korea, Thailand, Tunisia og Uruguay.

Det er forventet at åpningen av grensene til ovennevnte landene vil være gjensidig.

Listen over godkjente land skal oppdateres hver fjortende dag. Land kan føyes til og fjernes fra listen, alt etter hvordan smittesituasjonen i landene utvikler seg.

Gjelder ikke for Norge

Åpningen av grensene er imidlertid ikke bindende for enkeltland. Det betyr at Norge, som er medlem av Schengen, ikke har sluttet seg til denne gjenåpningen.

Regjeringen har varslet at de vil åpne for flere land i Schengen og EØS 15. juli. Landene må oppfylle flere kriterier satt av FHI og kravene vil være basert på de som er satt til de nordiske landene.

Regionen må i snitt ha færre enn 20 nye smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Færre enn 0,5 nye intensivinnleggelser per 100.000 innbyggere i snitt de siste to ukene.

Andelen positive prøver må være under fem prosent.

Regjeringen stiller også krav om at skal alle med mistenkt smitte oppfordres til å testes, det skal være et system for smittesporing og tilgjengelig informasjon for de reisende.

I dag har Norge kun åpnet for reiser uten karantene i Norden, med unntak av hele Sverige.

