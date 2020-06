ALVORLIG HENDELSE: Flere personer skal være knivstukket og flere skal være drept i en «hendelse» i Glasgow. Foto: DEGI / BACKGRID

BBC: Tre drept i knivstikking i Glasgow

Politiet bekrefter at de håndterer en «alvorlig hendelse» ved Park Inn Hotel i Glasgow. En polititjenestemann er såret og BBC melder at tre personer er knivstukket og drept.

Flere titalls politibiler og ambulanser har kjørt til en gate sentralt i den skotske storbyen Glasgow fredag ettermiddag i forbindelse med det som beskrives som en «alvorlig politihendelse».

BBC melder at tre mennesker skal være knivstukket og drept i en trappeoppgang på et hotell.

Fungerende politiinspektør Steve Johnsen bekrefter den antatte gjerningspersonen er skutt. Videre bekrefter de at en polititjenestemann er såret i hendelsen og behandles på sykehus.

De sier de ikke leter etter noen andre i forbindelse med hendelsen.

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon sier hun er rystet over meldingene fra den skotske storbyen.

– Meldingene fra sentrum av Glasgow er virkelig grusomme. Mine tanker går til alle som er involvert. Jeg blir oppdatert etterhvert som situasjonen blir mer avklart. Vennligst hjelp nødetatene ved å holde dere unna området, og ikke del ubekreftet informasjon, tvitrer hun.

Statsminister Boris Johnson melder på Twitter at han er svært trist over hendelsen i Glasgow.

– Mine tanker går til alle ofrene og deres familier. Takk til alle våre modige nødetater som jobber med hendelsen.

Den skotske politiforeningen sier til Reuters at en polititjenestemann er knivstukkket.

– Vi erkjenner at familiene til politifolkene i Glasgow vil ønske å vite om at en polititjenestemann har blittt knivstukket. Familien til den aktuelle tjenestemannen er varslet, sier de.

Politiet i Glasgow sier de har kontroll på hendelsen. De bekrefter ikke opplysningene om drepte eller skadede.

– Nødetatene håndterer for øyeblikket en hendelse på West George Street i Glasgow. Gaten er foreløpig sperret av og publikum oppfordres til å unngå området. Situasjonen er under kontroll per nå og det er ingen generell fare for offentligheten, tvitrer de.

Storbritannias justisminister Humza Yousaf ber om at man ikke sprer rykter om hendelsen.

Radiostasjonen LBC melder at det er rundt 20 politibiler, væpnet politi og politihunder på stedet ved West George Street i Glasgow. Veier i området er sperret av.

Publisert: 26.06.20 kl. 15:33 Oppdatert: 26.06.20 kl. 16:10

