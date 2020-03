FØR CORONAEN: En avslappet Tomm Kristiansen møtte VG før jul i 2018, i Cape Town. Nå har den tidligere NRK-korrespondenten satt seg på flyet hjem til Norge. Foto: Helge Mikalsen

Afrika-Tomm til VG: – Blir jeg corona-sjuk så vil jeg heller bli det hjemme

«Stemmen fra Afrika», NRK-veteranen Tomm Kristiansen (70), avbryter pensjonist-tilværelsen i Sør-Afrika og setter seg på flyet hjem til Norge.

– Blir jeg sjuk så vil jeg heller bli det hjemme i Norge, sier Kristiansen på telefonen fra flyplassen i Cape Town.

Han mener at det kanskje er litt paradoksalt at han drar hjem «fra et nesten corona-fritt Sør-Afrika til et Norge som er helt på tuppa». Hittil er det registrert 116 tilfeller av corona-smitte i Sør-Afrikas befolkning på 56 millioner mennesker.

– Det er selvsagt lett å lage katastrofescenarier når det gjelder utviklingen av corona-smitten i Sør-Afrika. Et land hvor store deler av befolkningen bor i slumbebyggelse bestående av skur på noen få kvadratmeter. Og hvor familier på 10–12 mennesker skal dele 50 liter vann og gå oppi hverandre hele tiden. Det er det ikke lett å følge gode hygieneråd under slike for hold, sier Tomm Kristiansen.

Han legger til at de aller fleste av de som er registrert med corona-smitte i Sør-Afrika, skal ha fått den på reiser i Europa.

DRAR HJEM: I Sør-Afrika og Cape Town føler Tomm Kristiansen seg hjemme, men coronaens-tid føler han det er tryggest å komme seg hjem til Norge. Foto: Helge Mikalsen

Ramaphosa talte til nasjonen

Den tidligere NRK-korrespondenten med flere lange Afrika-opphold bak seg, fire år i Zimbabwe og en like lang periode i Sør-Afrika, har latt seg imponere av hvordan Sør-Afrikas president, Cyril Ramaphosa, håndterer den uventede corona-krisen krisen.

En krise som kommer på toppen av alle kjempeproblemene landet har slitt med i en årrekke.

En skakkjørt nasjonal økonomi og et politisk landskap som i 25 år i stadig større grad er gjennomsyret av korrupsjon og vanstyre. Det var dette Sør-Afrika Cyril Ramphosa ble satt til å overta etter at Jacob Zuma ble avsatt som president i 2017.

– Da Ramaphosa talte til nasjonen onsdag kveld, var det med en varme og ektefølt omsorg for sine undersåtter som var en statsmann verdig. Han imponerte meg.

MOROSAMT: Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa har tatt noen av de samme corona-grepene som statsminister Erna Solberg. Her er de to under Solbergs besøk i Sør-Afrika i 2018. Foto: Helge Mikalsen

Tar Erna-grep

Ramaphosa tar mange av de samme grepene som statsledere og regjeringer i Europa har tatt. Han stenger barnehager, skoler og universiteter. Han gjør hotell om til dedikerte behandlingsteder, planlagt for behov der sykehusene ikke strekker til.

– Så overbevisende var presidentens tale at politiske motstandere umiddelbart ga sin velsignelse til de omseggripende tiltakene Cyril Ramaphosa vil gjennomføre, sier Kristiansen.

Afrika-Tomm har registrert at norske turister kommer seg ut av Sør-Afrika med de flyene som er tilgjengelig.

- Men det er jo ganske mange nordmenn som er fastboende her. De tar alle forholdsreglene som myndighetene har gitt råd om. Selv går mitt turistvisum ut 1. mai, og all den tid det er usikkert om Ethiopian Airways fortsetter å fly til Europa, var det best å komme seg ut nå, sier NRK-veteranen.

Publisert: 19.03.20 kl. 21:32

