WHO: Erklærer Covid-19 en pandemi

– Vi er dypt bekymret over det alarmerende nivået av spredningen og omfanget, sier WHO-direktør. Det er første gang et coronavirus blir erklært en pandemi.

Det opplyser Verdens helseorganisasjon (WHO) på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– De siste to ukene har antallet tilfeller av coronaviruset utenfor Kina blitt 13 ganger høyere og antallet land som er rammet tredoblet seg. Tusenvis av mennesker kjemper for livet i sykehus, sier generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i WHO.

Det er nå over 118.000 tilfeller i 114 land. 4291 mennesker har dødd.

– Vi er dypt bekymret over det alarmerende nivået av spredningen og omfanget, sier Ghebreyesus og fortsetter:

– Derfor har vi gjort vurderingen å kategorisere Covid-19 som en pandemi.

Man skal ikke ta lett på ordet «pandemi», ifølge Ghebreyesus.

– Det er et ord som, dersom det blir misbrukt, kan skape unødvendig frykt eller aksept av at kampen er over, som leder til unødvendig lidelse og død, sier han.

Erna: Må ta tiltake på alvor

Han understreker at det ikke forander WHOs arbeid i kampen mot viruset.

– Aldri før har vi sett en pandemi forårsaket av et coronavirus. Og vi har heller aldri sett en pandemi som kan bli kontrollert. WHO har vært i beredskap siden de første tilfellene ble meldt, sier han.

Det er ikke for sent å snu utviklingen, heller ikke for land med vedvarende smitte, mener Ghebreyesus.

Erklæringen kom kort tid før statsminister Erna Solberg holdt en pressekonferanse.

– Det viser hvor viktig det er å ta alle de tiltakene som er satt i gang på ytterste alvor, og at vi fortsetter å jobbe intensivt med tiltak for både å forhindre smitte men også for å sørge for at vi har god nok kapasitet fremover, sier statsminister Erna Solberg.

VGs kartlegging viser like før klokken 18 onsdag kveld at minst 471 personer er smittet i Norge.

Det er nesten 200 flere tilfeller enn Folkehelseinstituttet (FHI) bekreftet et døgn tidligere.

