Se dokumentaren «Unseen Enemy»: Slik eskalerer en virusepidemi

Hvorfor og hvordan sprer sykdommer seg? Befolkningsvekst, urbanisering, klimaforandringer og global reiselyst bidrar til at virus som coronaviruset nå har optimale forhold for å spre seg raskt og over store områder. Denne filmen forklarer årsakene som ligger til grunn for at vi nå i dag står midt oppe i en alvorlig global epidemi.

Nå nettopp

VG har kun rettigheter til å vise «Unseen Enemy» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 9 år.

Fra andre aviser