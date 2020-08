forrige







fullskjerm neste FORSLÅTT: VG får disse bildene tilsendt fra den hviterussiske hovedstaden Minsk. De skal vise en demonstrant som har vært tre dager i varetekt. Her blir han undersøkt av en lege som journalfører skadene.

Skrekkhistorier fra Hviterussland: – De behandlet oss som dyr

Én av de arresterte demonstrantene i Hviterussland forteller om hvordan opprørspolitiet rundjulte nakne fanger i dagevis, for å skremme dem fra å demonstrere.

Minst 7000 mennesker ble satt i varetekt da opprørspoliti gikk løs på fredelige demonstranter i Hviterussland i forrige uke. Nå er de fleste blitt løslatt.

Én av demonstrantene, en mann i 30-årene, forteller hva som skjedde i varetektsfengselet, formidlet til VG via en kontakt i den hviterussiske hovedstaden Minsk.

Mannen, som av sikkerhetshensyn ønsker å være anonym, forteller at han ble pågrepet selv om han søkte tilflukt inne i en bil nær demonstrasjonen. Politiet knuste vinduet for å få tak i ham.

– Vi ble dratt ut, lagt i bakken og slått med køller. Min venn, som kjørte bilen ble slått så kraftig at han måtte fraktes rett til sykehus. Jeg ble tatt med av politiet, forteller mannen via VGs kilde.

Lastebiler med fanger

Han skal så ha blitt tvunget over i en lastebil, der arresterte ble stuet sammen og kjørt til en oppsamlingsplass. Derfra ble de fraktet i buss til det notoriske varetektsfengselet i Okrestina i utkanten av Minsk.

Først tre dager senere ble han løslatt, da hadde han vært i tre ulike varetektsfengsler. Han forteller at de ble slått hele tiden, holdt i stressposisjoner, og kledd nakne. Bildene VG har fått tilgang til skal være tatt på et sykehus, der en lege har undersøkt og journalført skadene etter at demonstranten ble løslatt fra varetekt.

VG har fått et lydopptak av mannens historie, men har ikke kunnet sjekke hans fortelling opp mot offisielle kilder. Detaljene han gjengis på i VG stemmer overens med det andre løslatte forteller, i en en lang rekke lignende historier fra Hviterussland.

Demonstrasjonene begynte etter forrige helgs valg, der sittende president Aleksandr Lukasjenko hevder å ha fått 80 prosent. Eksperter på regionen har uttalt at tallet er usannsynlig, og store deler av folket tror heller ikke på det.

fullskjerm neste DEMONSTRASJONER: Demonstranter i Hviterussland holder frem bilder av personer som er blitt banket opp av politiet.

Truet med voldtekt

I videoklipp tatt opp av aktivister og delt med TV-stasjonen Current Time, som drives av Radio Free Europe, forteller en gråtende kvinne om hva hun ble utsatt for i varetekt.

– De truet med å drepe meg og dro av meg klærne. De slo oss i lastebilen og på politistasjonen. De behandlet oss som dyr og sa de skulle voldta meg så kraftig at moren min ikke ville kjenne meg igjen, forteller hun.

En annen løslatt er filmet mens han fraktes bort av slektninger i en rullestol. En ung mann forklarer hvordan politiet tok fanger med til et utendørs idrettsområde, der de ble bakbundet og tvunget til å knele nakne på bakken med hodet mot asfalten.

UNDER PRESS: Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko beskyldes for valgfusk i en bølge av demonstrasjoner. Foto: MAXIM GUCHEK/BELTA / X80001

Ville skremme

– De slo oss så voldsomt for å skremme oss fra å demonstrere på nytt, forteller demonstranten i 30-årene som VGs kilde har formidlet kontakt med.

Men skremselstaktikken har ikke lyktes, for på et torg i Minsk lørdag ettermiddag stiller en nesten naken mann seg opp foran en folkemengde. På lårene hans, nedover langs leggene og på begge skuldre er huden mørk lilla, nesten sort. Blåmerkene skal være påført av opprørspolitiets køller.

Artem Pronin, som mannen heter, vet godt at han tar en stor risiko ved å vise frem sine skader og la seg avbilde av pressefotografer. Man han er ikke alene. Rundt ham på torget står mennesker med plakater med bilder av sine forslåtte venner og slektninger.

– Protestene fortsetter. De løslatte gir nå vitnesbyrd om at politiet torturerte dem. Demonstrantene er rasende og det er et krav om at de ansvarlige straffeforfølges, forteller Maksim Hacak, redaktør i den uavhengige avisen Telegraf til VG på telefon fra Minsk.

Tusenvis av mennesker deltok lørdag i begravelsen til én av de to som er bekreftet drept i demonstrasjonene. Det tallet kan bli langt høyere, ettersom 78 arresterte personer fortsatt er savnet får VG opplyst.

I utgangspunktet skulle alle ha blitt løslatt etter maksimalt fem dager i varetekt, som var straffen for å ha forårsaket «offentlig uro».

fullskjerm neste

Ber Putin om hjelp

Innenriksminister Yury Karayev har gått ut og beklaget skadene de varetektsfengslede er blitt påført, men hevder at han hadde bedt politiet om å opptre varsomt. Også president Lukasjenko har uttalt at han ikke har noe med arrestasjonene å gjøre.

Lukasjenko, som har styrt Hviterussland med jernhånd i 26 år, har lørdag tatt kontakt med Russlands president Vladimir Putin. Han hever at protestene i Hviterussland også utgjør en trussel mot Russland.

– For å snakke om det militære elementet, har vi inngått en avtale med Russland. Slike situasjoner faller inn under den avtalen, sa Lukasjenko til forsvarsledelsen, ifølge det hviterussiske nyhetsbyrået Belta.

– Jeg hadde en lang, innholdsrik samtale i dag med den russiske presidenten. Vi ble enige om at på vår første forespørsel, skal omfattende hjelp gis for å trygge landets sikkerhet, sa han videre, melder NTB.

I Russland har blant annet den regjeringsstyrte TV-kanalen Russia Today foreslått at russiske soldater griper inn på samme måte som i Ukraina, da Krim-halvøya ble underlagt russisk kontroll i 2014.

Men redaktør Maksim Hacak tror at Hviterussland ikke lider samme skjebne.

– Demonstrasjonene her er ikke pro-EU og anti-Russland, slik som i Ukraina. Folket ønsker kun å velge en ny president. Derfor er det usikkert om Putin velger å gripe inn, sier han til VG.

Publisert: 16.08.20 kl. 10:59

