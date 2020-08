FÅR HJELP: Demonstranter som er banket opp og torturert får pengestøtte fra EU-landene. Foto: Dmitri Lovetsky / AP

Hviterussland: EU-millioner til demonstrantene

EU har åpnet pengesekken for hjelpe demonstranter, medier og sivilsamfunnet i Hviterussland. En totalpakke på 630 millioner kroner er sendt fra Brussel.

– Dette er en stor oppmuntring for opposisjonen i Hviterussland. Demonstrantene og folket trenger all bistand de kan få, sier Inna Sangadzieva i Den norske Helsingforskomite.

GAVMILD: EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har gitt millioner i bistand og økonomisk hjelp til skadde demonstranter i Hviterussland. Foto: POOL / X80003

– Vi støtter det hviterussiske folk og den veien de har begitt seg inn på, sier presidenten i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen.

EU-kommisjonen har valgt å omdisponere en allerede vedtatt økonomisk støtte til Hviterussland. Nå skal pengene gå utenom regjeringen. 24 millioner går direkte til ofrene for volden som ble utøvd fra myndighetenes sikkerhetsstyrker, 12 millioner går til sivilsamfunnet og uavhengige medier og resten av EU-pengene skal brukes i kampen mot coronaviruset.

Ville ikke snakke

De store EU-landene har involvert seg sterkt på vegne av opposisjonsbevegelsen og demonstrantene i Hviterussland. Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, sa til tysk presse at hun hadde ringt til Hviterusslands president, Alexandr Lukasjenko, men at han ikke ville snakke med henne.

– Jeg ser ingen umiddelbar mulighet for forhandlinger som kan løse situasjonen i Hviterussland. Megling kan bare skje når alle parter er enige om å snakke sammen, sa Angela Merkel.

STØTTER: Både Angela Merkel og Emmanuel Macron har snakket med Vladimir Putin om situasjonen i Hviterussland. Foto: CHRISTOPHE SIMON / POOL / AFP POOL

– Mens Lukansjenko reiser rundt i landet og forsøker å skape støtte for seg selv og regjeringen, er det veldig positivt at Frankrikes president Emmanuel Macron og forbundskansler Angela Merkel, holder kontakten med Russlands president Vladimir Putin. Målet med dette er å stoppe, og forebygge vold og begynne å forhandle, sier Inna Sangadzieva i Helsingforskomiteen.

– EU har vedtatt at man snarlig vil innføre sanksjoner mot navngitte personer som står bak volden, undertrykkelsen og valgfusket i Hviterussland, sa Charles Michel, president i EU-rådet som representerer alle EU-landenes respektive ledere.

Ifølge Inna Sangadzieva har president Lukasjenko flere ganger vært i kontakt med sin russiske kollega, Vladimir Putin.

– Dette er også en vanskelig situasjon for Putin. Det er maktpåliggende for han å holde Hviterussland innenfor den russiske sfæren og under russisk kontroll. Samtidig er han redd for at et folkeopprør i nabolandet skal lykkes og får en smitteeffekt, sier Sangadzieva,

Kravene er de samme

– Det er blitt hevdet at luften er i ferd med gå ut av demonstrantene og at viljen til å demonstrere er redusert?

– Jeg vil heller si at det skjer en omrokering. Demonstrantenes ønsker om endring har et langsiktig perspektiv. Men de har overhodet ikke tapt målet av syne: Kravene om nyvalg og at presidenten skal gå av.

Situasjonen i Hviterussland kan ikke sammenlignes med slik det var i Ukraina for seks år siden. Det er ingen anti-russisk stemning i opposisjonen, de vil ikke kvitte seg med det russiske språket og de er åpne for at Lukasjenko gjerne kan stille opp i et fritt og uavhengig valg, sier seniorrådgiveren i Helsingforskomiteen.

PAUSE: – Viljen til forandring er like sterk hos demonstrantene. De vil ha et nytt Hviterussland, sier Inna Sangadzieva.

Inna Sangadzieva føler seg likevel ikke trygg på hva som blir Vladimir Putins neste trekk.

– Det som nå foregår, er et slags sjakkspill. Det er ingen umiddelbare, eller klare åpninger. Russisk næringsliv er tungt inne i Hviterussland og økonomien er nøkkelen. Men det kan komme provokasjoner som plutselig kan forandre spillet. Det fins ulike interessegrupper rundt Putin som kan entre banen, sier Inna Sangadzieva.

