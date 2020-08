Biden slakter Trump i tale: – Han skal beskytte landet, i stedet heier han frem kaos og vold

Samtidig som Joe Biden ba demonstrantene respektere lov og orden, anklaget ham Donald Trump for å skape kaos.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden gikk rett i strupen på Donald Trump under et besøk i den amerikanske byen Pittsburgh.

Han anklaget både Trump å unnlate å bevare lov og orden, med henvisninger til politivold, opptøyer og hvite nasjonalister.

– Vi må ikke brenne. Vi må bygge. Denne presidenten ga fra seg det moralske lederskapet i dette landet. Han kan ikke stoppe volden, for i flere år har han fremmet den, sier Biden.

Samtidig kom Biden med flere stikk til presidentens evne til å styre nasjonen midt i en pandemi. Han mener landet står midt i en rekke kriser, både med tanke på coronapandemien, de voldelige opptøyene om rasisme og de økonomiske nedgangstidene.

– Jeg vil ha et trygt USA, trygt fra covid, opptøyer, vold og dårlige politifolk. Trygt fra fire år til med Donald Trump, sier Biden

Joe Biden ankom Pittsburgh med en svart ansiktsmaske. Foto: JARRETT RENSHAW / X05894

Talen i Pittsburgh markerer en ny fase i Biden presidentkampanje, som involverer mer reisevirksomhet. Frem til nå ha Biden stort sett hatt base i sitt hjem i Wilmington i Delaware.

– Vold vil ikke føre med seg forandring. Det gjør ting verre, sier han.

Biden brukte anledningen til å nevne de over 183.000 menneskene som har dødd av coronaviruset i USA så langt.

Den demokratiske presidentkandidaten brukte mye tid på å snakke om at han vil gjeninnføre lov og orden i USA. Dette er et viktig stridspunkt blant kandidatene i valgkampen.

Trump har søndag lokal tid tvitret og retvitret en rekke meldinger om at Demokratene er svake i håndteringen av voldelig kriminalitet og at byer som styres av partiet, er herjet av kaos og utenfor all kontroll.

Akkurat dette angrep Biden gjentatte ganger. Han lovet derfor at han ønsker å bli en president som ikke bruker splittende retorikk.

– Han skal beskytte landet, i stedet heier han frem kaos og vold. Den enkle sannhet er at Donald Trump feilet å holde USA trygt, så nå prøver han å skremme USA.

Ikke uventet hyllet Biden Jacob Blakes familie. Jacob Blake ble skutt syv ganger i ryggen, foran sine egne barn.

– Hun søker rettferdighet for sønnen sin. Hun ber om at volden tar slutt og hun vil at nasjonen skal heles, sier Biden om Blakes mor.

– Donald Trump har vært en giftig president for denne nasjonen i fire år, sier han videre.

KNYTTET NEVENE: Det var en engasjert presidentkandidat som talte til forsamlingen Pittsburgh. Foto: SAUL LOEB / AFP

Publisert: 31.08.20 kl. 20:06

