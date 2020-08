SISTE DANS: Diskotekene i Italia ble denne uken stengt igjen etter en oppblomstring av coronaviruset, som denne gangen rammer de unge. Bildet er fra Roma lørdag. Foto: CLAUDIO PERI / EPA

Italiensk helsetopp: – Vi må handle med én gang for å kvele små utbrudd

Den siste uken har Italia hatt oppimot 642 nye smittetilfeller på én dag. Helsepolitiker Sandra Zampa er bekymret for de unges manglende hukommelse. Derfor er diskotekene blitt stengt, forteller hun.

I april hadde Italia de høyeste corona-dødstallene i verden. Etter at den såkalte kurven i landet flatet ut før sommeren, er det igjen et hopp i antall smittede.

Onsdag ble 642 personer registrert smittet. Ikke siden mai har Italia hatt så mange smittede per dag.

– Vi må handle med én gang for å kvele små utbrudd. Det må utryddes umiddelbart, sier Sandra Zampa, statssekretær i det italienske helsedepartementet til VG på telefon.

Hun ble etter virusutbruddet i vinter en del av Den forskningstekniske komité (CTS), en ekspertgruppe utnevnt av helseminister Roberto Speranza for å rådgi den italienske regjeringen under pandemien.

– De siste ti dagene har vi hatt mellom 450 og 550 nye tilfeller per dag. Men husk at Italia er et land med 60 millioner innbyggere, sier Zampa, som mener at situasjonen tross alt er under kontroll.

– Det vi har lært er at hvert tilfelle må tas hånd om umiddelbart med den høyeste grad av oppmerksomhet, sier hun.

LÆRT AV PANDEMIEN: Statssekretær i det italienske helsedepartementet, Sandra Zampa, mener Italia er mye bedre rustet til å håndtere den andre coronasmittebølgen nå. Foto: Privat

Oppimot 30 prosent av de nye tilfellene kommer fra italienere som har vært i utlandet, forteller hun. Flere har feriert i land som Kroatia, Spania, Hellas og Malta. To til tre prosent av de smittede er immigranter.

– Nå vet vi hvordan vi skal håndtere det. Vi vet mange ting som vi ikke hadde kjennskap til før. For å holde tallene nede er det nødvendig å stoppe alt av aktiviteter, som diskotekene, sier Sandra Zampa.

– Det må være strenge kontroller og sanksjoner for å straffe dem som ikke følger påbudene, sier hun.

UTEN KONTROLL: Coronapandemien har kostet Italia 35 400 menneskeliv. Over 250 000 italienere har fått påvist smitte siden februar. Foto: André Liohn

Skylder på de unge

Søndag kom beskjeden om at alle diskoteker i landet må stenges. Munnbind er blitt påbudt mellom klokken 18 på kvelden og seks om morgenen på offentlige steder med mye folk.

Til sammen har pandemien kostet landet 35.400 menneskeliv.

– Det er ofte de unge som ikke har respekt for tiltakene. Vi ser at alderen på de smittede er lavere. Tidligere var det de mellom 65 og 70 år som ble hardest rammet og døde. Nå er det de yngre som blir smittet, de mellom 35 og 40 år, sier hun.

Det er sjeldent at pasienter må få intensivbehandling om dagen, forteller Zampa. Ifølge det Italienske folkehelseinstituttet, Istituto Superiore di Sanità, er 56 prosent av de smittede de siste 30 dager i aldersgruppen 19 til 50 år. Færrest smittede er i aldersgruppen over 70 år, som utgjør 10 prosent.

– Min store bekymring er at folk glemmer altfor fort. Spesielt de unge glemmer raskt. Fordi de glemmer, måtte vi stenge diskotekene. Men inntil vi har en vaksine, kan vi ikke glemme, sier hun.

De italienske skolene har vært stengt siden 5. mars. Skolene ble aldri gjenåpnet før sommerferien.

Derfor blir første skoledag etter ferien først 14. september.

FLEST UNGE SMITTET: Grafen viser antall smittede av covid-19 de siste 30 dager fordelt på aldersgruppene 0–18, 19–50, 51–70 og over 70. Foto: Istituto Superiore di Sanità

Slått i bakken

Tilstandene i Italia i mars var ekstreme. Legene meldte om marerittlignende tilstander. Ambulansene kjørte skytteltrafikk mellom hjem og sykehus. En av forklaringene på hvorfor landet ble så hardt rammet, har vært at Italia har verdens nest eldste populasjon etter Japan, med 22,8 prosent av befolkningen over 65 år.

Til sammenligning er bare 17,2 prosent av befolkningen i Norge over 65 år, ifølge tall fra organisasjonen The Population Reference Bureau (PRB).

– Alderen på de døde var høy, de var for det meste mellom 70 og 80 år. I Italia har vi veldig mange gamle, sier Sandra Zampa.

Ingen visste hvordan viruset skulle behandles, det var ingen medisin. Situasjonen eskalerte.

– Vi var det første landet som ble slått i bakken. Coronaviruset spredde seg overalt fra slutten av desember. Da vi undersøkte hvor coronaviruset i Italia kom fra, var det fra Tyskland, ikke Italia, sier hun.

Landet var det første i Europa til å innføre portforbud for hele befolkningen i mars.

– Det viktigste avgjørelsen vi tok var portforbudet. Det var en suksess. Du må være sterk for å kunne redde andre, sier Zampa.

SATT NED CORONA-KOMITE: På bildet er statsminister Giuseppe Conte (f.v.) sammen med statssekretær Sandra Zampa, Riccardo Fraccaro og Roberto Chieppa under seremonien da de sverget troskap i Roma i september 2019. Zampa er nå en del av den nasjonale coronakomiteen til Italia. Foto: Privat/Sandra Zampa

Kritiserer manglende EU-hjelp

Italia hadde en «gammel og utdatert plan» for bekjemping av virus, meldte The Guardian i august. Landets myndigheter hadde ikke oppdatert den nasjonale pandemiplanen sin i 2017, da Verdens helseorganisasjon (WHO) og det Europeisk Senter for sykdomskontroll (ECDC) kom med nye retningslinjer, ifølge en rapport laget av den pensjonerte generalen Pier Paolo Lunelli. Det kan ha ført til tusenvis av dødsfall, mente han.

Zampa legger imidlertid vekt på den manglende hjelpen fra EU som årsak til det høye italienske smittetallet.

Mer enn noe annet trenger de europeiske landene en felles helsepolitikk, mener statssekretær Zampa.

– Europa burde ha kansellert alle fly fra Kina med en gang, ikke latt Italia stå alene. Vi var de eneste som stanset flyginger til og fra Kina. Vi ba flere ganger EU om en felles europeisk stans. Da det skjedde var det for sent, sier hun.

– Slik ville vi sikkert ha fått et lavere smittetall, og ikke bare i Italia, men i Frankrike, Tyskland og Spania.

Folkehelse må sees på i et globalt perspektiv, understreker Zampa.

– Vi har lært at Covid-19 har vist oss at virtuelle historier fra enden av verden, slik Wuhan er, kan spre seg og stenge ned hele planeten. Det er utrolig viktig at vi prioriterer folkehelse over økonomi. Uten helse har du ingen økonomi, sier hun.

MED MUNNBIND: Sandra Zampa har sittet i den italienske forskningstekniske komité (CTS) under viruspandemien. Her er hun under en pressekonferanse. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Vaksine til nyttår

Til tross for at flere coronavaksiner er i siste testfase verden over, er kappløpet om en ny coronavaksine langt fra over.

Syv utviklere er nå kommet til den siste avgjørende fase-3, hvor vaksinen testes på svært store grupper, ifølge denne oversikten fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Jeg har håp, ikke bare bekymringer. Jeg har et stort håp om at en vaksine skal komme snart, og jeg har tro på at den kommer til å være europeisk, sier Sandra Zampa.

I Italia er det tre forskjellige coronavaksiner i utvikling, derav en er en europeisk samarbeidsproduksjon, ifølge Zampa.

– Vi håp er at en vaksine er klar til i desember eller januar. Til nyttår kanskje, sier hun.

STRENGERE IGJEN: Italia innfører nye smittevernregler etter at smitten på nytt er på vei opp i samfunnet. Foto: ANSA/CLAUDIO PERI / ANSA

