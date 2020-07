USA har passert fire millioner coronasmittede

Det tok 98 dager for USA å nå én million smittede. Men nå har de gått fra tre til fire millioner på bare 16 dager.

Det påpeker Reuters. For både deres og New York Times’ telling over coronasmittede i USA har nå passert fire millioner.

USA har en klart stigende smittetrend, viser VGs tallspesial. USA er det landet i verden som har hatt flest nye smittetilfeller de siste syv dagene: Totalt har 411.427 nye personer blitt bekreftet smittet.

De ligger også i toppen på nye dødsfall, med nest flest dødsfall i verden etter Brasil.

Dette sier USA-tallene

I forrige uke var hele 8,5 prosent av testene som ble utført i USA positive, viser tall fra Our World in Data. Det vil si at nesten hver tiende person som ble testet for coronaviruset, testet positivt.

Til sammenligning var 0,2 prosent av prøvene i Norge positive i forrige uke.

Her kan du se at USA nå er midt inne i en ny og større smittetopp:

New York Times skriver videre at også tallene for innleggelser og dødsfall blir rapportert å stige. Offentlige helseeksperter har også advart om at tallet på smittede helt klart er langt høyere enn antallet rapporterte tilfeller, og kan være opptil 13 ganger høyere i noen regioner, skriver avisen.

