Et veggmaleri av Vanessa Guilén (20), malt da letingen fortsatt pågikk. Foto: LM Otero, AP

Vanessa (20) ble brutalt drept: Ryster det amerikanske forsvaret

Drapet på soldaten Vanessa Guillén (20) har ført til protester blant tjenestegjørende og kvinner tilknyttet forsvaret. Nå får det amerikanske militæret kritikk for å ikke ivareta kvinnelige soldater.

Vanessa Guillén, som var utplassert i militærleiren Fort Hood utenfor Austin i Texas, ble først meldt savnet 22. april i år.

Ifølge familien hadde 20-åringen tidligere fortalt om gjentatte episoder med seksuell trakassering i leiren, og søsteren forteller at Guillén skal ha følt seg utrygg i tjenesten.

Over to måneder senere, den 30. juni, ble det funnet levninger etter et menneske ved en elv, nesten 5 mil unna leiren. Fire dager etterpå bekreftet forsvaret at liket var Guillén.

Hovedmistenkte i saken er en annen soldat i leiren, 20 år gamle Aaron David Robinson. Robinson rømte fra leiren like etter at siktelsen ble kjent, og ifølge etterforskerne tok han livet sitt kort tid etter.

Robinsons kjæreste, 22 år gamle Cecily Aguilar skal i avhør ha fortalt at kjæresten innrømmet drapet, og at hun selv hjalp til med å partere og flytte liket av Guillén. Aguilar er nå siktet for bevisforspillelse.

Denne uken er det varslet demonstrasjoner i Vanessa Guilléns navn i USA. I april ble Guillén drept – trolig av en annen soldat i leiren hun tjenestegjorde i. Foto: Carolyn Kaster, AP

Nye protester i USA

Etter at drapet ble offentlig kjent har saken ført til store protester, spesielt blant kvinner som tjenestegjør i militæret og blant latinamerikanere.

Kritikken har hovedsakelig blitt rettet mot militærledelsen i leiren, og hvordan saken først ble håndtert, men også hvordan beskyldninger om overgrep håndteres i det amerikanske forsvaret. Tidligere offiser og veteran fra Irak-krigen, Allison Jaslow, sammenligner Guilléns sak med drapet på Breonna Taylor i Kentucky tidligere i år.

– Jeg tror det øyeblikket USA befinner seg i, inspirerer en samhandling på en måte vi trenger. Kvinner er lei av å bli nedprioritert, og har mistet tålmodigheten, sier hun.

RETTFERDIGHET: Folk med flagg og skilt i Houston, Texas, krever retteferdighet for drapet. Foto: Marie D. De Jesús, AP

Nå planlegger flere støttespillere å demonstrere for Guillén og hennes historie i den kommende uken, under slagordet #IAmVanessaGuillen, skriver New York Times.

Historier om seksuell trakassering har hjemsøkt det amerikanske forsvaret: I 2019 ble det det rapporter 7825 tilfeller av overgrep med tjenestegjørende som ofre, ifølge New York Times.

Mens leiren Fort Hood og forsvaret er beskyldt for å ikke ha fulgt opp Guilléns sak, har de kommentert beskyldningene med at det på tidspunktet ikke forelå noen rapporter om seksuell trakassering eller overgrep i leiren. Saken undersøkes fortsatt.

GJEST I DET HVITE HUS: Gloria Guilen var forrige torsdag på besøk i Trumps ovale kontor. Historien hennes skal ha «truffet presidenten hardt», ifølge Trump selv. Foto: Evan Vucci / AP

Invitert til Det hvite hus

I forrige uke ble Guilléns familie invitert til Det hvite hus for å be president Donald Trump om å hjelpe med å undersøke hendelsene som førte til Vanessas død. Trump uttalte da at historien hadde «truffet ham hardt», skriver New York Times.

– Det er en utrolig historie. Det er en forferdelig historie, og vi kommer til å undersøke den med kraft, sa Trump til Vanessas mor, Gloria Guillén.

Også Trumps motstander i den kommende presidentvalgkampen, Joe Biden, uttalte seg om saken i forrige uke.

– Vi skylder de som ikler seg uniformen, og familiene deres, å få en slutt på seksuell trakassering og overgrep i militæret, heter det i uttalelsen.

Publisert: 04.08.20 kl. 01:47

