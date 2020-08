Nå er Aarhus «rødt»

REGNBUE: Kunstmuseet Aros i sentrum av Aarhus en sommernatt i juli. Foto: EIVIND A. HAUGEN

Aarhus har lenge hatt få eller ingen daglige tilfeller av covid-19 i kommunen, men det endret seg i forrige uke. Over 50 personer har nå testet positivt på viruset, skriver statskanalen DR.

LES OGSÅ: - Bør anbefale bruk av munnbind i klasserom

Det betyr at om Aarhus hadde vært et EU-land, ville danske myndigheter frarådet ikke-nødvendige reiser dit ettersom det er registrert mer enn 20 nye smittetilfeller på en uke.

Viggo Andreasen, lektor ved Instituttt for Naturvitenskap og Miljø på Roskilde Universitetscenter, sier at Aarhus er et godt eksempel på at smitteoppblomstring kan akselerere og utløse mange tilfeller på kort tid.

– Det er nok i en eller annen grad en superspredningsbegivenhet som har funnet sted, sier han til DR.

I tillegg til arrangementet på universitetet i byen er det en annen hendelse som vekker oppsikt.

INGEN TILSKUERE: En ung gutt holder seg til hodet mens han ser på favorittlaget AGF spille kamp i Superligaen. Tilskuerne har blitt vist på skjermer plassert rundt på Aarhus’ hjemmebane. Foto: HENNING BAGGER / Ritzau Scanpix

Byens fotballag, Aarhus Gymnastikforening (AGF), tok sin første medalje på 23 år da de sikret bronseplass i superligaen til tross for tap mot Brøndby.

Det fikk mange til å søke mot Rådhusplassen i Aarhus sentrum, hvor anmodninger om avstand og forsamlingsforbud fort ble glemt i medaljerusen.

VGs coronaoversikt: Følg smitteutviklingen i Norden

Hvilken rolle feiringene hadde for det siste utbruddet, er imidlertid usikkert. Myndighetene er i full gang med å spore opp personer de bekreftede smittede har vært i kontakt med.

I løpet av den siste uken er det registrert nye tilfeller av covid-19 i 70 av Danmarks 98 kommuner.

Publisert: 04.08.20 kl. 12:04